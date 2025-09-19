Filtran el presunto motivo por el que se cayeron la app y el home banking de Banco Galicia
En medio de la disparada del dólar, el home banking y la app de uno de los bancos más grandes del país estuvieron caídos durante varias horas durante el jueves. Los motivos.
Miles de clientes del Banco Galicia se volcaron en la mañana del jueves a las redes sociales para quejarse por las caídas en simultáneo del home banking y de la app de esa entidad lo que les impidió operar por esos canales digitales durante gran parte del día.
Lo que podría haber sido apenas un problema técnico adquirió ayer sin embargo un cariz más oscuro en medio de las especulaciones de muchos de estos mismos clientes sobre los motivos detrás de estas caídas precisamente en el día en que el gobierno de Javier Milei comenzó a perder el control en el mercado cambiario en medio de una fuerte presión alcista que disparó a la cotización del dólar hasta el techo de la banda.
En medio de estas fuertes especulaciones el usuario de X Abogado del Consumidor publicó este viernes una supuesta conversación que mantuvo con uno de los trabajadores del Banco Galicia quien, bajo condición de anonimato, desmintió que la caída del sistema se haya debido a una estrategia del banco en medio de la corrida bancaria.
"Trabajo en el Galicia y te cuento la verdad de la milanesa. Hubo una caída de todo el sistema del banco (incluso sistemas internos) desde la madrugada. No tiene que ver con el dólar", asegura la fuente.
Y sigue: "esto ocurre porque invierten muy poco en infraestructura IT, fusionaron un banco entero y no aumentaron la infraestructura. Esto es como tener una casa para 6 personas y meter a 3 personas más a vivir. Inviable en el largo plazo".
"PD: trabajo en Galicia y tengo una cuenta en ICBC. Todo dicho", concluyó la misma fuente.
Los inconvenientes habían comenzado poco después de las 8 de la mañana de este jueves y seguían pasado el mediodía.
A través de sus cuentas en las redes sociales el Banco Galicia admitió las serias dificultades que estaban experimentando sus clientes y aseguró que estaba trabajando para solucionar los problemas.
Nada dijeron sin embargo todavía acerca de los motivos detrás de la caída del Office Homebanking y la App Galicia Office.
