Filtran el presunto motivo por el que se cayeron la app y el home banking de Banco Galicia

Y sigue: "esto ocurre porque invierten muy poco en infraestructura IT, fusionaron un banco entero y no aumentaron la infraestructura. Esto es como tener una casa para 6 personas y meter a 3 personas más a vivir. Inviable en el largo plazo".

"PD: trabajo en Galicia y tengo una cuenta en ICBC. Todo dicho", concluyó la misma fuente.

Los inconvenientes habían comenzado poco después de las 8 de la mañana de este jueves y seguían pasado el mediodía.

A través de sus cuentas en las redes sociales el Banco Galicia admitió las serias dificultades que estaban experimentando sus clientes y aseguró que estaba trabajando para solucionar los problemas.

Nada dijeron sin embargo todavía acerca de los motivos detrás de la caída del Office Homebanking y la App Galicia Office.