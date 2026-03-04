EN VIVOMercado cambiario
Dólar blue y dólar oficial hoy minuto a minuto: a cuánto cotizan este miércoles 4 de marzo
En minutouno.com la cotización del dólar oficial y el dólar blue en vivo: minuto a minuto todo lo que pasa en el mercado cambiario nacional.
EN VIVO
El dólar blue se vende este miércoles 4 de marzo de 2026 a $1.415 para la venta, cinco pesos más barato con valor respecto al cierre de este último martes.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.395.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar oficial este miércoles 4 de marzo cotiza a:
- Compra: $1.370.
- Venta: $1.420.
Qué es el dólar blue
La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.
Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue
Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".
Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.
