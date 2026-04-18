En casi todas las provincias hubo destrucción de empleo desde que Javier Milei asumió la Presidencia

En paralelo, los informes más recientes también muestran que la caída no es solo mensual. En la comparación interanual o acumulada, el empleo registrado arrastra una pérdida cercana a los 100.000 puestos, lo que da cuenta de un deterioro más profundo y sostenido del mercado laboral formal. Es decir, el problema no se limita a un mal inicio de año, sino que responde a una tendencia que se viene consolidando.