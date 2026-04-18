ANSES: cómo quedará conformado el monto de la AUH con el aumento que se viene
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuánto se cobra por AUH en mayo tras el aumento
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
Quiénes cobran la AUH y cómo presentar la Libreta
La Asignación Universal por Hijo está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales. La prestación alcanza a madres, padres o tutores de menores de 18 años y hoy cubre a cerca de 2,5 millones de familias, con impacto en más de 4 millones de chicos.
Para recuperar el dinero retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH. El trámite se puede hacer de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial. En el sistema digital, hay que ingresar con CUIL y clave, ir a la sección “Hijos” y cargar el formulario completo, firmado y sellado por la escuela o el centro de salud.
Una vez enviada, el organismo confirma la recepción por correo electrónico. Mantener este trámite al día permite acceder al porcentaje acumulado y seguir cobrando la asignación sin inconvenientes.
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