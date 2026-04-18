ANSES: cómo quedará conformado el monto de la AUH con el aumento que se viene

Para recuperar el dinero retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH. El trámite se puede hacer de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial. En el sistema digital, hay que ingresar con CUIL y clave, ir a la sección “Hijos” y cargar el formulario completo, firmado y sellado por la escuela o el centro de salud.

Una vez enviada, el organismo confirma la recepción por correo electrónico. Mantener este trámite al día permite acceder al porcentaje acumulado y seguir cobrando la asignación sin inconvenientes.