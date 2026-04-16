El dólar mayorista se ubicó por debajo de los $1.360 tras caer en ocho de las últimas nueve ruedas

dolares.jpg La cotización del dólar oficial y el dólar blue.

Los contratos con dólar futuro operaron con bajas de hasta un 0,9% porque los actores dentro del mercado prevén que llegue a $ 1.366 a fin de mes.

Volviendo al dólar mayorista, la acumulación de reservas por parte del Banco Central es uno de los objetivos más prominentes del entendimiento entre Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Argentina llegó esta semana a un acuerdo con el FMI por el que la entidad financiera podría otorgarle al país una garantía de hasta US$2.000 millones para el pago de la deuda.

El acuerdo ratificó el sesgo monetario contractivo y la necesidad de acumular divisas, y el dólar mayorista quedó lejos del tope de la banda cambiaria actual, que es de $ 1.680,65.

El volumen operado en el segmento contado fue de U$S 401 millones, mientras que en el mercado del dólar futuro fue de U$S 1.300 millones.