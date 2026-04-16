El dólar mayorista se ubicó por debajo de los $1.360 tras caer en ocho de las últimas nueve ruedas
Mientras se sienten los efectos del acuerdo técnico con el FMI, el Banco Central aprovechó la oferta para comprar dólares para sus reservas.
En la misma semana en que se dieron a conocer el porcentaje más reciente de la inflación, la cotización oficial del dólar mayorista cumplió este jueves su octava rueda a la baja de las últimas nueve en el mercado mayorista, y cerró a $ 1.358.
El Banco Central de la República Argentina tomó la oportunidad para adquirir más reservas en dólares dado que el tipo de cambio quedó U$S 1 a $ 1.358 para la venta, informó el sitio Ámbito.
Además, el dólar oficial minorista quedó a $ 1.380 para la venta y el dólar tarjeta se ubicó en $ 1.794, mientras que el promedio del tipo de cambio en entidades financieras relevadas por el Banco Central fue de $ 1.379,34.
Por otra parte, el contado con liquidación (CCL) operó a $ 1.453,81 y el MEP, en $ 1.403,6.
Como punto de referencia, el dólar blue, o informal, subió $ 5 a $1.415 para la venta en las cuevas de la city porteña.
Los contratos con dólar futuro operaron con bajas de hasta un 0,9% porque los actores dentro del mercado prevén que llegue a $ 1.366 a fin de mes.
Volviendo al dólar mayorista, la acumulación de reservas por parte del Banco Central es uno de los objetivos más prominentes del entendimiento entre Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Argentina llegó esta semana a un acuerdo con el FMI por el que la entidad financiera podría otorgarle al país una garantía de hasta US$2.000 millones para el pago de la deuda.
El acuerdo ratificó el sesgo monetario contractivo y la necesidad de acumular divisas, y el dólar mayorista quedó lejos del tope de la banda cambiaria actual, que es de $ 1.680,65.
El volumen operado en el segmento contado fue de U$S 401 millones, mientras que en el mercado del dólar futuro fue de U$S 1.300 millones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario