Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este jueves 5 de febrero, minuto a minuto

A cuánto cerró el dólar el miércoles 4 de febrero
Dólar oficial:
- Compra: $ 1415,44
- Venta: $1465,92
Dólar blue:
- Compra: $1435,00
- Venta: $1455,00
EN VIVOMercado cambiario
Se pueden seguir la cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.
En medio de una semana signada por los cambios en el INDEC, el dólar oficial mantuvo la tendencia alcista este miércoles, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue tuvo una leve suba este miércoles y cerró a $1435,00, mientras que el oficial cerró la jornada a $1415,44.
