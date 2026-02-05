Escándalo con INDEC: Luis Caputo ratificó que habrá nuevo sistema para medir la inflación pero no puso fecha

caputo

Al respecto, el ministro fue tajante al respecto y señaló que tanto él como el presidente Javier Milei coinciden en que "hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas". Bajo esta premisa, la metodología vigente se mantendrá inalterada hasta que los indicadores de precios alcancen una estabilidad definitiva.

"Si la vamos a actualizar, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con el mismo método de siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí se reflejen los cambios actuales. Para mí eso es lo más razonable y es lo que vamos a hacer", sentenció Caputo.

Con esta definición, se posterga por tiempo indeterminado la mayor ponderación que iban a tener los servicios y las tarifas dentro del IPC, priorizando la continuidad estadística por sobre la actualización técnica inmediata que había preparado el equipo saliente del INDEC.

Luis Caputo adjudicó la inflación actual a "un ataque político"

El escándalo en el Gobierno tras la renuncia de Marco Lavagna en el INDEC, con la polémica por el mecanismo para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) lo tiene al ministro de Economía, Luis Caputo, brindado varias entrevistas, por lo que este miércoles por la noche volvió a dar aclaraciones al respecto, además de justificar que no baja la inflación pese al brutal ajuste.

Contra el lema del presidente Javier Milei de que la inflación "es siempre y un todo lugar un fenómeno monetario", el titular del Palacio de Hacienda reconoció que el saliente funcionario esperaba una cifra muy menor a la que se conocerá este mes, lo que adjudicó a "un ataque político fenomenal".

"Para mayo on junio, que la inflación estaba en 1,5%, Marco pensaba que para enero esto ya podía estar (el proceso de desinflación), pero vino un ataque político fenomenal, que produjo una caída de dinero, pegó en el riesgo país y generó un escalón en el nivel de inflación, para ir a niveles de 2,5 o 2,8%, e hizo más lento el proceso de desinflación", argumentó Caputo.

Esta explicación vino a cuenta del porqué de la interna por el tipo de procedimiento para medir el IPC. "Quería cambiar el índice. Y no hay ninguna norma ni presión del FMI para cambiarlo", indicó el funcionario.

"Siempre la bajada de línea del Presidente era hacer este cambio cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, para no comparar peras con manzanas. Que la base sea la misma, y que cuando termina el proceso, se hace", sostuvo el ministro.

Respecto a la salida de Lavagna y las diferentes versiones que trascendieron en las últimas horas, Caputo aseguró que el también dirigente del Frente Renovador (FR) "se fue en condiciones amigables" y hasta reveló que el saliente funcionario le envió un mensaje privado lamentando "rumores falsos que están corriendo".

"No hay especulaciones, hay mentiras, que es lo que le molestó a él (por Lavagna)", insistió el titular del Palacio de Hacienda.