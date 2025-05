Donald Trump subirá los aranceles a la importación de acero

Durante su paso por Pensilvania, el mandatario también abordó la compra de U.S. Steel por parte del conglomerado japonés Nippon Steel. Aunque en ocasiones anteriores había expresado su rechazo a la operación, aseguró a los empleados de la firma que la empresa “seguirá siendo estadounidense”. Sin embargo, no especificó qué herramientas legales utilizará para garantizarlo. Fuentes del Partido Republicano mencionan la posibilidad de implementar una “acción de oro” que le permita al Estado mantener cierto grado de control estratégico, aunque no hay precisiones oficiales al respecto.

En paralelo, Trump celebró la llegada de nuevas inversiones de Nippon Steel en territorio estadounidense, como parte de un esfuerzo por reforzar la capacidad productiva nacional. Desde que asumió la presidencia, el precio del acero en el mercado interno aumentó aproximadamente un 16%, de acuerdo con cifras del índice de precios al productor elaborado por el gobierno norteamericano.

Cómo afecta a la Argentina los aranceles al acero de Donald Trump

Para la Argentina, la decisión de duplicar los aranceles representa un potencial revés. El país exporta cerca de 180.000 toneladas anuales de productos de acero a Estados Unidos. A ello se suman unas 150.000 toneladas de tubos con destino a la industria petrolera. De hecho, una sola empresa argentina concentra más del 50% de las ventas de acero hacia ese mercado y destina casi el 90% de su producción a dicho país.

En cuanto al aluminio, los datos también son relevantes. Según el sistema Aluminium Import Monitoring de la International Trade Administration, en enero de este año —último mes con cifras disponibles— Argentina exportó 15.025 toneladas de aluminio a Estados Unidos, lo que equivale al 2,5% del total importado por ese país en el período, que ascendió a 514.205 toneladas.

La noticia encendió señales de alarma entre industriales y empresarios locales, preocupados por una posible pérdida de competitividad y un golpe directo a las exportaciones. El endurecimiento de las políticas comerciales en Washington podría tener un efecto adverso sobre el entramado productivo argentino, en un contexto económico ya de por sí delicado y con una creciente necesidad de divisas.