El aumento salarial para los trabajadores de Sanidad saltó el cepo paritario del Gobierno

Además, se pactó una revisión del acuerdo en agosto de 2025. A su vez, las nuevas escalas ya están disponibles y aplican a los Convenios Colectivos de Trabajo 122/75, 743/16, 103/75, 108/75, 107/75 y 459/06 (ver debajo).

Este incremento beneficia a todos los convenios de la sanidad privada, incluyendo clínicas, sanatorios, hospitales privados, emergencias médicas y laboratorios.

Médicos

“Con la fuerza de la organización sindical, rompimos el cepo salarial impuesto por el gobierno y enfrentamos la negativa de los empresarios”, celebraron desde la FATSA tras poner en marcha varias protestas que se iban a extender si no se llegaba a un acuerdo. “Vamos a resistir para que no nos perjudiquen, para no perder y para que no nos bajen los salarios”, advirtió la semana pasada Daer.

Sin embargo, el acuerdo firmado por Sanidad y las cámaras que agrupan a las clínicas, sanatorios y hospitales excede ampliamente las restricciones impuestas por el Gobierno a los aumentos salariales, establecidas en 1% mensual para todos los gremios.

Ante esta situación, todo indicaría que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, no va a homologar el nuevo acuerdo salarial de FATSA. De todas formas, existiría un compromiso por parte de los empresarios de los centros de salud de pagar la suba a los empleados.

Paritarias de Sanidad: las nuevas escalas salariales

Convenio sanidad 107-75.jpg

Convenio sanidad 459/06

Convenio sanidad 122-75.jpg

Convenio sanidad 743-16.jpg

Convenio sanidad 103-75.jpg

Convenio sanidad 108-75.jpg