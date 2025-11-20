El Banco Central bajó la tasa de interés y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

En la previa de una licitación decisiva para el Tesoro, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo del 22% al 20% la TNA en las operaciones simultáneas en BYMA, un gesto directo al mercado que ya impacta en las tasas cortas. Con este recorte, la caución bursátil se acomodó en torno al 18% TNA y el repo interbancario se ubicó en 22% TNA.