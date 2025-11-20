La autopartista Dana cerró su planta en San Luis y echó a sus trabajadores por WhatsApp
Sin aviso previo, la autopartista Dana cerró la planta que operaba en la provincia de San Luis.
La empresa autopartista multinacional Dana anunció el cierre definitivo de su fábrica en Naschel, provincia de San Luis. La me La medida fue tomada de forma sorpresiva y decidieron despedir a sus 50 empleados a través de un mensaje de WhatsApp, sin ningún tipo de aviso previo.
Dana es una empresa líder mundial especializada en la fabricación de piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos, que abastecía a todos los mercados de movilidad principales - vehículos ligeros, vehículos comerciales y fuera de carretera - así como al mercado de repuestos de cada uno de ellos.
El cierre definitivo de la empresa autopartista fue comunicado a medio centenar de empleados el lunes por la noche mediante mensajes de WhatsApp. La decisión habría sido tomada desde la casa matriz, ubicada en Estados Unidos.
Desde la autopartista confirmaron que, pese al sorpresivo cierre, todos los empleados despedidos de la planta que operaba en San Luis recibirán el 100% de la indemnización correspondiente prevista por ley.
A su vez, el cierre de la planta multinacional generará la interrupción de al menos 40 puestos indirectos vinculados a proveedores y servicios de la región, según alertaron desde el sindicato local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
“Es lamentable. La verdad que nos sorprendió tanto a los trabajadores como a nosotros como organización. No esperábamos esto. De hecho, la semana anterior habíamos tenido una reunión donde nos comentaban que la producción de la planta estaba, si bien no estaba en un pico, pero estaba estable para la dotación de personal que tenía, y se estaban programando las vacaciones”, indicó Víctor Gómez, secretario adjunto de la UOM de Villa Mercedes, en declaraciones radiales.
Gómez también confirmó que la empresa garantizó el pago total de las indemnizaciones.
Tras el anuncio del cierre y el despido de 50 empleados, integrantes del gobierno de San Luis acudieron el martes a la fábrica para brindar apoyo a los empleados afectados. La delegación oficial estuvo integrada por Ivana Balmaceda, responsable del área de Relaciones Laborales, y Juan Ríos, titular del área de Industria.
“La empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión y el gobierno de San Luis hará lo propio en ese proceso”, reza el texto oficial.
