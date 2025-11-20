La autopartista Dana cerró su planta en San Luis y echó a sus trabajadores por WhatsApp

“Es lamentable. La verdad que nos sorprendió tanto a los trabajadores como a nosotros como organización. No esperábamos esto. De hecho, la semana anterior habíamos tenido una reunión donde nos comentaban que la producción de la planta estaba, si bien no estaba en un pico, pero estaba estable para la dotación de personal que tenía, y se estaban programando las vacaciones”, indicó Víctor Gómez, secretario adjunto de la UOM de Villa Mercedes, en declaraciones radiales.

Gómez también confirmó que la empresa garantizó el pago total de las indemnizaciones.

Tras el anuncio del cierre y el despido de 50 empleados, integrantes del gobierno de San Luis acudieron el martes a la fábrica para brindar apoyo a los empleados afectados. La delegación oficial estuvo integrada por Ivana Balmaceda, responsable del área de Relaciones Laborales, y Juan Ríos, titular del área de Industria.

“La empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión y el gobierno de San Luis hará lo propio en ese proceso”, reza el texto oficial.