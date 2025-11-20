ANSES: los montos de la Tarjeta Alimentar y la AUH confirmados para diciembre

Monto total: $122.444

En mano (80%): $97.955,20

Retenido (20%): $24.488,80

Para hijos con discapacidad, el monto será de $398.697, con un pago directo de $318.957,60.

Por su parte, Tarjeta Alimentar continúa bajo administración del Ministerio de Capital Humano con acreditación conjunta. Los valores vigentes durante noviembre, aún aplicables en proyección analítica, son $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres hijos o más.

Cuándo paga ANSES AUH y Tarjeta Alimentar

El organismo publicará el calendario oficial de pagos de diciembre 2025 en los próximos días. La secuencia mantendrá la estructura habitual, con acreditaciones durante la segunda semana del mes y orden según terminación de DNI. Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria que AUH sin necesidad de trámite, solicitud o activación adicional.