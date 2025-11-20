ANSES: los montos de la Tarjeta Alimentar y la AUH confirmados para diciembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
El total que pueden cobrar la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibe el incremento del 2,3%. Con esto, pasa de $119.691 a $122.444 por hijo.
Como todos los meses, ANSES paga el 80% de ese valor y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
AUH diciembre 2025
-
Monto total: $122.444
-
En mano (80%): $97.955,20
-
Retenido (20%): $24.488,80
Para hijos con discapacidad, el monto será de $398.697, con un pago directo de $318.957,60.
Por su parte, Tarjeta Alimentar continúa bajo administración del Ministerio de Capital Humano con acreditación conjunta. Los valores vigentes durante noviembre, aún aplicables en proyección analítica, son $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres hijos o más.
Cuándo paga ANSES AUH y Tarjeta Alimentar
El organismo publicará el calendario oficial de pagos de diciembre 2025 en los próximos días. La secuencia mantendrá la estructura habitual, con acreditaciones durante la segunda semana del mes y orden según terminación de DNI. Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria que AUH sin necesidad de trámite, solicitud o activación adicional.
