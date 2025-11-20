Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de este jueves: a qué hora puede caer granizo en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional puso en alerta a la zona del AMBA por lluvias fuertes con posible caída de granizo.
La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense están bajo alerta amarilla, por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, este jueves 20 de noviembre, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de sus reportes del clima.
Las lluvias se esperan en horas de la tarde pero lo peor se producirá llegando la noche, cuando habrá chances de caída de granizo en toda la zona del AMBA.
Alerta amarilla por granizo
La zona del AMBA será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy en el AMBA
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario