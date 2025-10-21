El grupo de ANSES que cobrará pagos extras de la Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo uno de los programas sociales más relevantes que gestiona la ANSES. Sin embargo, muchos beneficiarios no saben que además del pago mensual existen tres refuerzos compatibles que pueden elevar los ingresos familiares por encima de los $200.000 mensuales, según la cantidad de hijos y la situación de cada hogar.