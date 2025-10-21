El grupo de ANSES que cobrará pagos extras de la Asignación Universal por Hijo
ANSES continúa ofreciendo varios refuerzos compatibles con la AUH, una combinación que impulsa los ingresos familiares y refuerza el apoyo social del mes.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo uno de los programas sociales más relevantes que gestiona la ANSES. Sin embargo, muchos beneficiarios no saben que además del pago mensual existen tres refuerzos compatibles que pueden elevar los ingresos familiares por encima de los $200.000 mensuales, según la cantidad de hijos y la situación de cada hogar.
Con la última actualización por movilidad aplicada en octubre de 2025, los montos de la AUH y sus extras volvieron a incrementarse. A continuación, se detalla cuánto se cobra, quiénes pueden acceder y cómo activar cada beneficio desde Mi ANSES.
Lo que se cobrará luego del aumento en octubre
En octubre, la AUH recibió un aumento del 1,9% gracias a la fórmula de movilidad que aplica la ANSES, la cual ajusta los haberes según la evolución salarial y los ingresos de la seguridad social.
Con este incremento, el monto total de la AUH pasó a ser de $117.252 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios perciben solo el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.
- Monto mensual efectivo: $93.801,60 por hijo.
- Monto retenido (20%): $23.450,40, que se abona una vez al año al entregar la libreta.
AUH por hijo con discapacidad
Para los niños con discapacidad, la ANSES fija un monto total de $381.791 por hijo. De esa suma, el 80% ($305.432,80) se cobra mensualmente y el 20% restante ($76.358,20) se retiene hasta el pago anual.
Este refuerzo especial busca garantizar un mayor acompañamiento económico a las familias que tienen hijos con discapacidad, cubriendo así necesidades médicas, terapéuticas y de cuidado que requieren una atención constante dentro del programa de la AUH.
