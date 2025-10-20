ANSES: la documentación necesaria para cobrar la Ayuda Escolar Anual de $85.000
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de octubre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.
Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Quiénes cobran la Ayuda Escolar 2025
La Ayuda Escolar Anual 2025 alcanza los $85.000 por hijo, un monto compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951 otorgado mediante el Decreto 63/2025. Este pago está destinado a los titulares de asignaciones familiares o universales, tanto con hijos con discapacidad como sin ella.
Para los menores sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que estén escolarizados. En el caso de los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben participar de alguna actividad educativa, de formación o rehabilitación.
“El depósito se realiza de manera automática si los datos del grupo familiar están actualizados. En caso contrario, la familia debe presentar el certificado escolar para acceder al beneficio”, señalaron desde la ANSES.
Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual
Del hijo:
- A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad.
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
