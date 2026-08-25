Facturación electrónica de ARCA: cuándo comienzan las nuevas obligaciones

Cuándo comienzan a regir los cambios

La normativa de ARCA fija un calendario gradual para la incorporación de las nuevas obligaciones de facturación electrónica. Las primeras medidas comenzarán a regir el 1 de septiembre de 2026, mientras que otras se implementarán desde el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2026. Además, el esquema contempla nuevos requisitos que entrarán en vigencia a partir de marzo de 2027.

Con este cronograma, ARCA apunta a que la adaptación sea progresiva y que los sectores involucrados tengan margen suficiente para adecuar sus sistemas de facturación. La resolución también incorpora reglas particulares para las operaciones realizadas por entidades financieras, compañías de seguros, emisoras y administradoras de tarjetas, además de otros rubros alcanzados por el nuevo régimen.