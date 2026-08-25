Facturación electrónica de ARCA: cuándo comienzan las nuevas obligaciones
ARCA avanza con nuevas exigencias de facturación electrónica: desde septiembre, las entidades financieras y educativas deberán adaptarse.
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó nuevos requisitos vinculados con la facturación electrónica que alcanzarán a diferentes sectores. La medida tendrá una aplicación gradual e incluirá a entidades financieras, empresas de seguros, emisoras de tarjetas, proveedores de activos virtuales, instituciones educativas privadas y determinados prestadores de medicina prepaga.
Las modificaciones quedaron formalizadas a través de la Resolución General 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa introduce cambios en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos y fija nuevas pautas que comenzarán a regir de forma escalonada durante los próximos meses.
ARCA incorpora la liquidación electrónica mensual
Uno de los cambios más relevantes introducidos por ARCA es la incorporación de una liquidación electrónica mensual. A partir de esta modalidad, determinados sectores podrán reemplazar la emisión de un comprobante por cada operación por un único comprobante electrónico que reúna todas las transacciones realizadas con cada cliente durante el mes.
La alternativa estará disponible para entidades financieras, compañías de seguros, emisoras y administradoras de tarjetas, algunas instituciones educativas privadas, determinadas empresas de medicina prepaga y proveedores de servicios de activos virtuales. Quienes adopten este sistema deberán mantener archivados los registros y la documentación necesaria para respaldar e identificar las operaciones incluidas en cada liquidación.
Según las nuevas disposiciones de ARCA, la liquidación mensual tendrá que generarse como máximo el último día de cada mes. Una vez emitida, deberá quedar disponible para el cliente dentro de un plazo de hasta 10 días corridos.
Cuándo comienzan a regir los cambios
La normativa de ARCA fija un calendario gradual para la incorporación de las nuevas obligaciones de facturación electrónica. Las primeras medidas comenzarán a regir el 1 de septiembre de 2026, mientras que otras se implementarán desde el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2026. Además, el esquema contempla nuevos requisitos que entrarán en vigencia a partir de marzo de 2027.
Con este cronograma, ARCA apunta a que la adaptación sea progresiva y que los sectores involucrados tengan margen suficiente para adecuar sus sistemas de facturación. La resolución también incorpora reglas particulares para las operaciones realizadas por entidades financieras, compañías de seguros, emisoras y administradoras de tarjetas, además de otros rubros alcanzados por el nuevo régimen.
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