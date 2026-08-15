ARCA: el paso a paso para emitir comprobantes mediante celular o computadora

La elección del sistema para emitir facturas electrónicas dependerá de la actividad que desarrolla cada persona y del volumen habitual de operaciones. Por ejemplo, un trabajador independiente que realiza pocas facturaciones puede utilizar una herramienta online, mientras que un comercio con un mayor nivel de ventas puede requerir una alternativa más completa para gestionar sus comprobantes.

El paso obligatorio de ARCA para una factura electrónica

Antes de comenzar a generar una factura electrónica, el contribuyente tiene que registrar previamente un punto de venta. Se trata de un código de cuatro o cinco números que permite identificar el sistema utilizado para emitir los comprobantes fiscales.

Es importante tener en cuenta que cada modalidad de facturación requiere un punto de venta propio. Por eso, si una persona utiliza más de una herramienta para emitir comprobantes, deberá contar con un código diferente para cada sistema.

El alta se realiza desde el servicio con Clave Fiscal de ARCA, denominado Registro Único Tributario. Allí se debe habilitar el punto de venta y asociarlo al sistema de facturación seleccionado. Una vez finalizado el registro, el contribuyente ya podrá comenzar a emitir sus comprobantes a través de la herramienta elegida.

Las 4 modalidades para emitir comprobantes

ARCA ofrece cuatro opciones principales para que los monotributistas puedan emitir y registrar sus comprobantes electrónicos. Cada alternativa tiene un funcionamiento particular, por lo que la elección dependerá del tipo de actividad, la cantidad de operaciones y las necesidades de cada negocio.

Facturador simplificado

El Facturador simplificado está disponible para todos los monotributistas, incluso para quienes están dentro del Monotributo Social. Es una herramienta online que permite generar comprobantes de manera segura desde una computadora, celular u otro dispositivo móvil.

Una de sus principales ventajas es que no necesita la instalación de ningún programa: se puede utilizar directamente desde el navegador.

Comprobantes en línea

Otra de las alternativas disponibles es Comprobantes en línea, un servicio de ARCA al que se ingresa mediante Clave Fiscal. Desde esta plataforma es posible generar diferentes tipos de documentación, como:

Facturas

Remitos

Notas de crédito

Notas de débito

Además, el sistema permite configurar los comprobantes para que incluyan automáticamente los datos del contribuyente. Una vez generado el documento, se puede imprimir en el momento o hacerlo posteriormente desde la sección Consultas.

Facturador móvil

El Facturador móvil es una aplicación diseñada para quienes necesitan emitir comprobantes electrónicos desde el celular. La herramienta también permite administrar distintos aspectos vinculados con la actividad comercial.

Entre sus funciones se encuentran la carga y gestión de clientes, productos y servicios, además de diferentes modelos de comprobantes que pueden adaptarse a las características de cada emprendimiento. En este caso, hay que tener en cuenta que la aplicación está disponible exclusivamente para dispositivos Android.

Controlador Fiscal de nueva tecnología

La cuarta alternativa es el Controlador Fiscal de nueva tecnología, un equipo homologado por ARCA para generar comprobantes fiscales.

La instalación y puesta en funcionamiento deben ser realizadas por un técnico autorizado por el proveedor dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega del equipo. Una vez configurado, el contribuyente deberá ingresar con Clave Fiscal al servicio Gestión de Controladores Fiscales y declarar que el programa de aplicación se encuentra preparado para emitir la documentación correspondiente.

Las constancias obtenidas durante todo el proceso deben conservarse en el Libro Único de Registro.

De esta manera, cada monotributista puede optar por el sistema de facturación electrónica que mejor se adapte a su actividad. Eso sí, antes de comenzar a utilizar cualquiera de estas alternativas es necesario contar con el punto de venta habilitado y asociado al sistema elegido.