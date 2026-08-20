Detectan falsas notificaciones que exigen fotos del DNI y son estafas

Uno de los puntos que más debería llamar la atención es el pedido de una foto del DNI, tanto del frente como del dorso, bajo el argumento de verificar la identidad del destinatario. Esta solicitud se suma al requerimiento de dinero y refuerza las sospechas sobre la autenticidad de la comunicación.

La presencia simultánea de urgencia, pedido de dinero y solicitud de documentación personal es una de las principales señales de alerta frente a un posible caso de phishing. Ante este tipo de mensajes, es clave no ingresar a enlaces ni entregar información sensible sin verificar primero su origen.

Cómo saber si un mensaje de ARCA es verdadero

Una de las principales medidas para evitar una estafa digital es no acceder a los servicios de ARCA desde links que llegan de manera inesperada a través del correo electrónico.

Si se recibe un supuesto aviso sobre una deuda, encomienda o trámite pendiente, lo más seguro es ingresar por cuenta propia a los canales oficiales de ARCA y verificar allí si existe alguna comunicación o gestión asociada.

Otro punto clave es observar con atención la dirección del sitio web antes de ingresar datos. Los ciberdelincuentes suelen desarrollar páginas falsas que reproducen la estética de los organismos públicos y utilizan dominios o direcciones muy parecidas a las verdaderas para confundir a las víctimas.

Por eso, que un sitio muestre el logo de ARCA, sus colores institucionales o una apariencia similar a la página oficial no garantiza que sea legítimo. La estética puede copiarse fácilmente; la dirección web es una de las primeras pistas para detectar el engaño.

El peligro de entregar una foto del DNI

Una fotografía del DNI puede contener datos personales que resultan de gran utilidad para los ciberdelincuentes. El nombre, número de documento, foto y demás información visible pueden ser aprovechados para intentar hacerse pasar por otra persona.

El peligro puede ser todavía mayor cuando esos datos se combinan con información adicional obtenida a través de otras estafas digitales o engaños.

Por eso, quienes hayan recibido este correo y enviado una imagen de su DNI deberían mantenerse atentos ante operaciones, trámites o movimientos que no reconozcan. Frente a cualquier situación sospechosa, también es recomendable evaluar la posibilidad de realizar una denuncia y tomar medidas para proteger la identidad.

Qué hacer si ya pagaste o enviaste el documento

Si la persona afectada llegó a realizar una transferencia o un pago, debe comunicarse lo antes posible con el banco, la tarjeta o la billetera virtual desde la que se hizo la operación. El objetivo es informar lo ocurrido y consultar si todavía existe la posibilidad de cancelar, bloquear o recuperar el dinero.

Además, es fundamental guardar todas las pruebas vinculadas con la estafa digital: el correo electrónico, las capturas de pantalla, el enlace o dirección del sitio fraudulento, las conversaciones mantenidas con los delincuentes y el comprobante de la operación.

En caso de haber compartido una imagen del DNI, también es conveniente reforzar el seguimiento de las cuentas bancarias y productos financieros. A su vez, revisar con frecuencia la información crediticia puede ayudar a identificar operaciones desconocidas o realizadas sin autorización.

Ante este tipo de engaños, la clave es evitar decisiones apresuradas. Antes de pagar, ingresar a un enlace o compartir datos personales, se debe comprobar mediante los canales oficiales de ARCA que la comunicación y el supuesto trámite sean verdaderos.