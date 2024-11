Flexibilizaron el cepo al dólar para compras en el exterior: cuál es el nuevo límite

"A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale 100 dólares, hoy paga 67 dólares en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar 21 dólares", explicó la Secretaria de Comercio en un comunicado.

"Es decir que, cuando se quiera comprar un producto de una página del exterior se cotizará a un dólar importador de 1.080 pesos, aprovechando una suerte de unificación de los tipos de cambio con el MEP", explicó a Ámbito el economista Federico Glustein.

Minutos más tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, también dio cuenta de la nueva medida en su cuenta en la red social X.

IMPORTANTE!



A partir de diciembre vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de 1000 USD a 3000 USD por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los 400 USD para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 15, 2024

“A partir de diciembre, vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier) de US$1000 a US$3000 por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los US$400 para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)”, anunció Caputo.

“Queremos que todos argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior. Con estas medidas, estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos”, agregó.

La Secretaría de Comercio explicó además que "a través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”, afirmaron desde la cartera que conduce Pablo Lavigne.

“Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción”, dijeron y agregaron: “Esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo ‘puerta a puerta’, operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas”.

Para el puerta a puerta sólo pueden operar las personas humanas que requieran ingresar mercadería cuyo valor de compra (costo de la mercadería más seguro más flete) no supere los 3 mil dólares. La mercadería tiene un límite de 20 kilogramos por paquete, “deberá ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial”, señala ARCA (ex AFIP) en su web.

“Tus primeros 12 envíos gozarán de una franquicia de 50 dólares cada uno. En caso de que el valor de la compra (costo de la mercadería más seguro, más flete) sea igual o inferior, no deberás abonar tributo alguno. Caso contrario, se pagará un impuesto equivalente al 50% del excedente de la franquicia mencionada. Una vez agotado el cupo franquiciado, se abonará el 50% del total de la compra”, concluye.