Se recalienta la inflación: en septiembre los precios de los alimentos y bebidas subieron 4,3%

Según indica el informe de LCG, “más de la mitad de la suba semanal se explicó por carnes y bebidas”, el primero con una incidencia de 0,18% y el segundo con 0,15%. Con respecto a la variación medida en las últimas cuatro semanas, “bebidas y carnes explican más de la mitad de la suba mensual”, según remarca el estudio.

La inflación, una de las mayores preocupaciones para los argentinos.

En la misma línea el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de EcoGo advierte que la variación promedio de alimentos y bebidas durante septiembre fue del 2,1%, mientras que el índice general de precios minoristas registró un incremento mensual del 2%. Desde la consultora señalaron que las subas estuvieron lideradas por un componente estacional y estimaron que la inflación general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

El último informe de la consultora señala que, con el ajuste bimestral habitual de los cigarrillos, la categoría Bebidas alcohólicas y tabaco lideró las subas de la semana. “En segundo lugar, se ubicó Vivienda y servicios, impulsada por los ajustes de precios regulados que suelen concentrarse a comienzos de mes”.

Por otra parte, “las mayores subas combinan servicios y regulados (alojamiento, taxi, subte, vivienda, mantenimiento) con prendas (pantalones, calzado), en línea con el cambio de temporada”, remarcaron desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto