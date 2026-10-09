Se recalienta la inflación: en septiembre los precios de los alimentos y bebidas subieron 4,3%
Lejos de emperzar con "0", tal como prometieron Javier Milei y Luis Caputo, la inflación se recalienta y se siente con fuerza en Alimentos y Bebidas.
En la primera semana de octubre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una suba de 0,5%, acumula subas en las últimas cinco semanas y un avance en el último mes del 4,3%. Así lo advierte el último informe privado de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) a partir del relevamiento todos los miércoles del precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados.
De acuerdo a los datos de la consultora, esta suba del 0,5% se encadena a la tendencia de las últimas semanas y ya acumula cinco mediciones consecutivas con aumentos.
Por otra parte, por el arrastre que dejaron estas variaciones en las últimas cuatro semanas, la inflación mensual siguió subiendo, alcanzando un 4,3%. De esta forma, se alcanzó el pico más alto en lo que va del 2026, dejando atrás el 4,2% al que se llegó en la tercera semana de febrero.
Aceleración de la inflación
En la semana que termina, de los 10 rubros relevados, nueve registraron aumentos. Comenzando por “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” que subió 1,1%; le siguen “Productos de panificación, cereales y pastas” que aumentó 0,7%; y luego "Carnes" con 0,6%. Estos tres por encima del promedio semanal.
El resto de los rubros que subieron fueron “Carnes” y “Productos lácteos y huevos” con 0,3% cada uno; mientras que “Aceites”, “Frutas” y “Verduras” subieron 0,2% esta semana. Por otra parte, el único rubro que registró una merma fue “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0.4%.
Según indica el informe de LCG, “más de la mitad de la suba semanal se explicó por carnes y bebidas”, el primero con una incidencia de 0,18% y el segundo con 0,15%. Con respecto a la variación medida en las últimas cuatro semanas, “bebidas y carnes explican más de la mitad de la suba mensual”, según remarca el estudio.
En la misma línea el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de EcoGo advierte que la variación promedio de alimentos y bebidas durante septiembre fue del 2,1%, mientras que el índice general de precios minoristas registró un incremento mensual del 2%. Desde la consultora señalaron que las subas estuvieron lideradas por un componente estacional y estimaron que la inflación general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.
El último informe de la consultora señala que, con el ajuste bimestral habitual de los cigarrillos, la categoría Bebidas alcohólicas y tabaco lideró las subas de la semana. “En segundo lugar, se ubicó Vivienda y servicios, impulsada por los ajustes de precios regulados que suelen concentrarse a comienzos de mes”.
Por otra parte, “las mayores subas combinan servicios y regulados (alojamiento, taxi, subte, vivienda, mantenimiento) con prendas (pantalones, calzado), en línea con el cambio de temporada”, remarcaron desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto
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