Luis Caputo viaja a Tailandia para desbloquear US$900 millones del FMI
El ministro de Economía participará en Bangkok de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y se reunirá con la titular de ese organismo, Kristalina Georgieva.
Luis Caputo viajará este fin de semana a Tailandia para participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante la cual se prevé que vuelva a encontrarse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.
La delegación que partirá a la capital de ese país, Bangkok, también contará con el viceministro José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios del Ministerio de Economía.
El diálogo entre Caputo y Georgieva se producirá en el marco de la tercera revisión del programa económico del Gobierno, cuyo “staff report” aún no fue publicado por la misión que trabajó en Buenos Aires durante los últimos días de septiembre.
Durante el encuento, el ministro tratará de arrancarle a la titular del Fondo que cierre positivamente la revisión pendiente y, fundamentalmente, que el organismo multilateral destrabe un desembolso por US$900 millones, tan necesarios para un Gobierno al que, según aseguró Javier Milei, “los dólares nos salen por las orejas".
Caputo lleva consigo un dato positivo y otro negativo: el primero es el sobrecumplimiento de la meta de reservas, luego de que el Central comprara más de US$14.000 millones, y el segundo es el “desvío fiscal” producido en el primer semestre del año, incumplimiento sobre el cual pediría un waiver (o perdón).
Los elogios de Caputo a Milei
En la previa al nuevo viaje, Luis Caputo no se guardó elogios para con su “jefe”, en referencia a Javier Milei, a quien endilgó la supuesta virtud de haber cambiado “la forma de votar de un continente entero”, haciendo así alusión a la reciente elección presidencial en Brasil.
“Tengo un jefe que, de la nada, llegó a presidente de la Nación y, en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. ¿Quién no podría haber hecho lo mismo?”, indicó en redes sociales el titular del Palacio de Hacienda.
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