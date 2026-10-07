Luis Caputo viaja a Tailandia para desbloquear US$900 millones del FMI

Los elogios de Caputo a Milei

En la previa al nuevo viaje, Luis Caputo no se guardó elogios para con su “jefe”, en referencia a Javier Milei, a quien endilgó la supuesta virtud de haber cambiado “la forma de votar de un continente entero”, haciendo así alusión a la reciente elección presidencial en Brasil.

“Tengo un jefe que, de la nada, llegó a presidente de la Nación y, en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. ¿Quién no podría haber hecho lo mismo?”, indicó en redes sociales el titular del Palacio de Hacienda.