Milei responsabilizó al "pánico político" por la suba del riesgo país: arremetió contra la oposición

Milei también aprovechó su intervención para responder a quienes le piden autocrítica. Con un tono calmo y sin estridencias, el Presidente fue categórico al rechazar los reclamos: “¿Qué quieren que escuche? ¿La receta que fracasó durante cien años?”.

milei bolsa de comercio cordoba 1

En esa línea, defendió su plan de ajuste, remarcó que logró reducir la inflación y, con ello, comenzar a bajar los índices de pobreza. Aun así, reconoció que la situación social sigue siendo dolorosa con un 30% de pobreza, aunque pidió paciencia y convicción: “Falta un montón, pero hemos logrado un montón, y hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo”.

El mandatario buscó transmitir confianza a los empresarios cordobeses presentes, asegurando que no dará marcha atrás en su proyecto y que el equilibrio fiscal es la única vía para evitar volver a los errores del pasado. Con frases directas y apelando al clima de tensión que atraviesan los mercados, dejó en claro que la pulseada entre el oficialismo y la oposición será uno de los factores determinantes para lo que ocurra con la economía argentina en los próximos meses.