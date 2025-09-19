"Quiero flan": la recordada frase de Alfredo Casero con la que Milei describió a la política argentina
En la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente retomó la recordada escena del humorista para graficar lo que considera la actitud irracional de la dirigencia frente a la crisis.
Durante su exposición en el acto por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Javier Milei sorprendió al recuperar una de las expresiones más virales del humor político de los últimos años. El mandatario citó la famosa parodia de Alfredo Casero, quien en 2018 utilizó la frase “¡Quiero flan!” en un programa de televisión para ironizar sobre las demandas políticas en medio de un contexto económico adverso.
El Presidente empleó la comparación para explicar lo que, a su juicio, es la contradicción de buena parte de la dirigencia argentina: exigir soluciones imposibles mientras se ignora la magnitud de los problemas estructurales.
“Era tan genial el ejemplo de Casero con el flan. Se le había prendido fuego la casa y pedía flan. No había heladera, no había casa, y seguía gritando por flan. Y pareciera que la política argentina está en esa lógica”, aseguró Milei frente a empresarios, funcionarios y dirigentes locales.
Con este paralelismo, buscó remarcar que muchas de las críticas a su programa económico no toman en cuenta las condiciones de emergencia heredadas. “La política insiste en reclamar medidas demagógicas que no se pueden dar porque el país está en ruinas. Es como negar la ley de la gravedad: no es cruel, pero si te tirás de un piso 50, te estrellás”, señaló.
De esta forma, comparó las presiones de distintos sectores con un comportamiento irracional, similar al que retrató Casero en tono humorístico.
El momento del ejemplo de Alfredo Casero, que usó Milei en Córdoba
El recordado sketch de 2018, realizado en Animales Sueltos, mostraba a Casero representando a una familia que exigía flan de postre aun cuando su casa estaba destruida por un incendio. Entre gritos y gesticulaciones exageradas, el actor simbolizaba la falta de conexión entre las demandas y la realidad económica del momento.
Aquella intervención se viralizó rápidamente y hasta motivó al entonces presidente Mauricio Macri a posar con un flan como gesto cómplice. Milei eligió rescatar ese recuerdo en un contexto en el que su gobierno enfrenta duros desafíos políticos y económicos.
En los últimos días, sufrió una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados rechazó sus vetos al financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales.
