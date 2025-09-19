"Quiero flan": la recordada frase de Alfredo Casero con la que Milei describió a la política argentina

De esta forma, comparó las presiones de distintos sectores con un comportamiento irracional, similar al que retrató Casero en tono humorístico.

Alfredo Casero - Queremos Flan

El momento del ejemplo de Alfredo Casero, que usó Milei en Córdoba

El recordado sketch de 2018, realizado en Animales Sueltos, mostraba a Casero representando a una familia que exigía flan de postre aun cuando su casa estaba destruida por un incendio. Entre gritos y gesticulaciones exageradas, el actor simbolizaba la falta de conexión entre las demandas y la realidad económica del momento.

Aquella intervención se viralizó rápidamente y hasta motivó al entonces presidente Mauricio Macri a posar con un flan como gesto cómplice. Milei eligió rescatar ese recuerdo en un contexto en el que su gobierno enfrenta duros desafíos políticos y económicos.

En los últimos días, sufrió una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados rechazó sus vetos al financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales.