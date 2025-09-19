Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Durante más de una hora, repasó la herencia que recibió su gobierno, detalló los avances en materia de equilibrio fiscal y volvió a poner sobre la mesa su visión de largo plazo: transformar a la Argentina en una potencia económica si se mantiene la disciplina. También lanzó duras críticas a la oposición, a la que acusó de frenar los cambios estructurales que, según él, necesita el país para salir de la decadencia.