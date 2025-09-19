Javier Milei cuestionó duramente a Schiaretti en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "IVA al 42%"
Durante su visita , el Presidente criticó el plan de gasto del candidato provincial y volvió a remarcar la importancia del equilibrio fiscal en la economía argentina.
El presidente Javier Milei volvió a Córdoba para participar del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio, un acto que sirvió también como lanzamiento formal de la campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA). La provincia, donde el mandatario obtuvo el 74% de los votos en el balotaje, se convirtió en un escenario clave para acompañar a los candidatos a diputados libertarios y reforzar su presencia política en el interior del país.
Durante su intervención, el mandatario se mostró enfático al advertir sobre los riesgos de políticas de aumento del gasto público, en especial las propuestas del candidato a gobernador Juan Schiaretti. El mandatario aseguró que el plan del gobernador implicaría un incremento del déficit fiscal de siete puntos, y cuestionó cómo se financiaría esa medida.
Según Milei, la consecuencia directa sería un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 42%, un escenario que, según él, tendría un impacto negativo en la economía y en el bolsillo de los argentinos.
Además, repasó la situación fiscal heredada y destacó que su administración recibió “15 puntos de déficit entre el Tesoro y el Banco Central”, calificando los desequilibrios como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país. Subrayó que “violar la restricción del presupuesto no es gratis” y enfatizó la necesidad de un cambio cultural que permita sostener un camino de crecimiento ordenado.
También agradeció las palabras de Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio, quien elogió su trayectoria política y el esfuerzo por defender la libertad económica frente al kirchnerismo. En este contexto, el mandatario advirtió que el proceso de cambio siempre encuentra resistencia y que “doblegar al status quo no es fácil”, insistiendo en la importancia de mantener la disciplina fiscal.
El evento se realizó en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la nueva sede de la Bolsa y contó con un fuerte operativo de seguridad a cargo de la PSA y la Policía Federal. Debido a retrasos por condiciones climáticas, el discurso comenzó a las 14, con la presencia institucional del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, en representación del Ejecutivo provincial.
Mirá la conferencia de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba
