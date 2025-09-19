Javier Milei cuestionó duramente a Schiaretti en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "IVA al 42%"

También agradeció las palabras de Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio, quien elogió su trayectoria política y el esfuerzo por defender la libertad económica frente al kirchnerismo. En este contexto, el mandatario advirtió que el proceso de cambio siempre encuentra resistencia y que “doblegar al status quo no es fácil”, insistiendo en la importancia de mantener la disciplina fiscal.

El evento se realizó en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la nueva sede de la Bolsa y contó con un fuerte operativo de seguridad a cargo de la PSA y la Policía Federal. Debido a retrasos por condiciones climáticas, el discurso comenzó a las 14, con la presencia institucional del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, en representación del Ejecutivo provincial.

Mirá la conferencia de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba