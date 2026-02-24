Por qué baja el dólar: ¿estabilidad consolidada o calma antes de la tormenta?

Di Stéfano ve que "el problema es como trabajar para que el dólar no baje tanto en el mercado". En ese sentido, aseguró que lo ideal seria levantar por completo el cepo.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Por su parte, Christian Buteler aseguró a ese medio que "es difícil saber hasta cuándo puede llegar a caer el dólar", aunque ve "difícil" que pueda continuar la caída. Su expectativa se sustenta en el hecho de que el tipo de cambio oficial bajó con fuerza en las últimas semanas no solamente en términos nominales, sino también reales. "Justamente el carry trade ya no es tan atractivo porque con un dólar a estos valores puede llegar a a subir", alertó.

Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) muestran que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) está en su nivel más apreciado desde junio de 2025. Esto vuelve a encender una señal de alerta sobre la reaparición de los habituales efectos del atraso cambiario, como el incremento de la brecha, la demora en la liquidación de exportaciones o el adelantamiento de importaciones.

"En la balanza comercial no estás viendo una repercusión, sobre todo por la caída de las importaciones, pero cualquier recuperación en la actividad podría llegar a impulsar mucho las importaciones a estos valores", detalló Buteler como uno de los efectos que podría traer un peso tan apreciado.

dolares.jpg La cotización del dólar oficial y el dólar blue.

¿Por qué baja el dólar?

La causa central de la fuerte baja del dólar oficial es que en el verano se incrementó la oferta de divisas. Por el lado de la cuenta corriente, la liquidación del agro se mantuvo firme: según datos de PPI, hubo unos 88 millones de dólares promedio diario en enero y unos 84 millones de dólares en lo que va de febrero. A su vez, en la cuenta financiera, continuaron las emisiones corporativas y provinciales.

En este escenario, las reservas brutas alcanzaron este lunes su récord desde octubre de 2019. Esto se explica fundamentalmente por tres variables: la mejora en las cotizaciones de activos como el oro, que se benefician de la mayor debilidad del "billete verde" a nivel global, el ingreso de divisas por colocación de deudas provinciales, destacándose la de Santa Fe, y las compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios.

La otra causa de la baja del dólar es la volatilidad de tasas y el sesgo contractivo del Tesoro. "El rollover mayor al 100% en las últimas licitaciones empujó al alza las tasas de corto plazo, incentivando el desarme de posiciones en dólares para capturar rendimientos en pesos. En otras palabras, más oferta en el mercado cambiario en pos de hacer carry trade", describió PPI.