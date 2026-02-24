Parte del techo de Aeroparque se derrumbó por el temporal que azotó al AMBA durante la madrugada

Un video filmado por una pasajera que se encontraba en el lugar muestra el momento posterior al desprendimiento, cuando una masa de agua “estalla” hacia el interior del edificio, sorprendiendo a quienes transitaban por el área de embarque. Fuentes aeroportuarias calificaron la situación como un hecho que “no pasó a mayores de milagro”, teniendo en cuenta el flujo habitual de personas en ese horario.

El incidente se concentró en el primer piso, en el corredor que conecta el sector gastronómico con el área de embarque internacional. La planta baja, donde se ubica el sector de check-in, no resultó afectada, por lo que las operaciones de recepción de pasajeros y despacho de equipaje continuaron con relativa normalidad.

aeroparque

Operativo de seguridad y evaluación de daños

Minutos después del derrumbe, personal de seguridad aeroportuaria y equipos de mantenimiento se hicieron presentes para acordonar la zona afectada e impedir el paso de pasajeros y trabajadores. También se iniciaron tareas de inspección para determinar el alcance de los daños materiales y evaluar posibles riesgos estructurales en sectores linderos.

Se aguardaba un parte oficial de las autoridades del aeroparque y de la empresa concesionaria, con precisiones sobre eventuales demoras en vuelos internacionales, cambios en las puertas de embarque y posibles reubicaciones de pasajeros en otras salas de espera.

El hecho reaviva el debate sobre el mantenimiento y las condiciones de infraestructura en una de las principales estaciones aéreas del país, recientemente renovada y con un intenso movimiento diario de vuelos de cabotaje y regionales.