Aumentan los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, entre otras: a cuánto se van

Los nuevos aumentos en los peajes comenzarán a regir dentro de 48 horas y alcanzan a las autopistas Riccheri; Ezeiza-Cañuelas; Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba. También las subas afectan a distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.
El gobierno de Javier Milei, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), asestó este martes un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y aprobó este martes los nuevos cuadros tarifarios en los peajes de los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X. Así quedó plasmado en la Resolución 248/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la DNV, Marcelo Jorge Campoy.
Las nuevas tarifas alcanzan a la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.
La resolución de la DNV establece que las nuevas tarifas entrarán en vigencia luego de ser dadas a conocer a los usuarios durante dos días corridos en al menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación.
Peajes: cómo quedan las tarifas
En la mayoría de los tramos I a VII y IX a X, la categoría 1 (vehículos livianos) pasa a tener una tarifa al público de 1.500 pesos, mientras que las categorías superiores escalan hasta 7.500 pesos para la categoría 5.
Los valores se repiten en distintas estaciones de peaje de los corredores nacionales, entre ellas La Florida, Molle Yaco, Fernández, Cabeza de Buey, Junín (RN 188 y RN 7), Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana, Colonia Victoria, Puente General Belgrano, Venado Tuerto, Sampacho, Larena, Solís, Franck, Devoto, San Vicente, Ceres, Zárate (RN 9), General Lagos, Carcarañá, James Craick, El Dorado, Vasconia, Hinojo, Cañuelas, Uribelarrea, Villa Espil, Vicuña Mackenna, La Paz, Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.
En el Corredor Vial Nacional – Tramo VIII, que incluye las estaciones Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, los valores varían según horario.
En horario no pico, la categoría 1 tendrá una tarifa al público de 650 pesos, mientras que en horario pico ascenderá a 750 pesos. Para las categorías más altas, los valores alcanzan hasta 6.500 pesos en no pico y 7.500 pesos en pico, según la categoría correspondiente.
Detalle de las nuevas tarifas
Resolución 248/2026:
