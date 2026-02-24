Aumentan los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, entre otras: a cuánto se van

Los valores se repiten en distintas estaciones de peaje de los corredores nacionales, entre ellas La Florida, Molle Yaco, Fernández, Cabeza de Buey, Junín (RN 188 y RN 7), Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana, Colonia Victoria, Puente General Belgrano, Venado Tuerto, Sampacho, Larena, Solís, Franck, Devoto, San Vicente, Ceres, Zárate (RN 9), General Lagos, Carcarañá, James Craick, El Dorado, Vasconia, Hinojo, Cañuelas, Uribelarrea, Villa Espil, Vicuña Mackenna, La Paz, Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

En el Corredor Vial Nacional – Tramo VIII, que incluye las estaciones Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, los valores varían según horario.

En horario no pico, la categoría 1 tendrá una tarifa al público de 650 pesos, mientras que en horario pico ascenderá a 750 pesos. Para las categorías más altas, los valores alcanzan hasta 6.500 pesos en no pico y 7.500 pesos en pico, según la categoría correspondiente.

Detalle de las nuevas tarifas

Resolución 248/2026:

