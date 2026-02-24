Intimidante amenaza a la presunta entregadora de "El Mencho" en México: "Mordiste la mano que te da de tragar"
María Julissa negó cualquier relación con el narcotraficante y pidió reportar publicaciones falsas que la señalan como pieza clave en su captura.
La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo fue producto de la fuerza letal del Estado, sino de un fino trabajo de inteligencia que logró penetrar el eslabón más vulnerable de su seguridad: su círculo íntimo. Las autoridades federales confirmaron que el seguimiento a una de sus parejas sentimentales fue el factor determinante que delató el paradero del máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.
Una de las que ha sido señalada es la influencer María Julissa, quien ha estado bajo el ojo público por su presunta vinculación con el capo narco.
La joven recibió amenazas y teme por su vida. En las últimas horas apareció un cartel colgado que decía: “Mordiste la mano de quien te da de tragar, le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta”.
Según versiones que circularon en redes, la influencer habría facilitado información clave a las autoridades para cumplir con éxito el operativo. Al respecto, María Julissa dejó claro que "no tiene nada que ver con la situación actual en México" y tampoco con la información que están difundiendo en redes sociales. "La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier información que vean en redes", fue el mensaje en una de sus últimas publicaciones.
Cabe destacar que minutos previos a este pronunciamiento, la influencer ya había dicho a sus seguidores en sus stories de Instagram que necesitaba aclarar los señalamientos."Obviamente yo jamás me metería con ese tema. Soy una persona a la que le gusta llevar mucho la fiesta en paz", dijo.
Además, les pidió a sus seguidores que, en caso de ver información falsa relacionada a este tema, "por favor reporten porque no es verdad y se los pido de corazón". Al final, insistió en que "en internet ahora es muy fácil editar fotos y esa pudo ser una causa de los señalamientos". María Julissa aprovechó para agradecer a todas las personas "que se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes le han brindado apoyo sincero en medio de esta situación en su contra".La creadora de contenido enfatizó en la importancia de "no caer en noticias falsas y consultar fuentes confiables u oficiales"
