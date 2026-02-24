Intimidante amenaza a la presunta entregadora de "El Mencho" en México: "Mordiste la mano que te da de tragar"



Según versiones que circularon en redes, la influencer habría facilitado información clave a las autoridades para cumplir con éxito el operativo. Al respecto, María Julissa dejó claro que "no tiene nada que ver con la situación actual en México" y tampoco con la información que están difundiendo en redes sociales. "La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier información que vean en redes", fue el mensaje en una de sus últimas publicaciones.

Cabe destacar que minutos previos a este pronunciamiento, la influencer ya había dicho a sus seguidores en sus stories de Instagram que necesitaba aclarar los señalamientos."Obviamente yo jamás me metería con ese tema. Soy una persona a la que le gusta llevar mucho la fiesta en paz", dijo.

Además, les pidió a sus seguidores que, en caso de ver información falsa relacionada a este tema, "por favor reporten porque no es verdad y se los pido de corazón". Al final, insistió en que "en internet ahora es muy fácil editar fotos y esa pudo ser una causa de los señalamientos". María Julissa aprovechó para agradecer a todas las personas "que se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes le han brindado apoyo sincero en medio de esta situación en su contra".La creadora de contenido enfatizó en la importancia de "no caer en noticias falsas y consultar fuentes confiables u oficiales"