Prepagas confirmaron aumentos en sus cuotas para octubre: de cuánto serán los incrementos

En un año de transformaciones para el mercado de salud -y a partir de la Resolución 645/2025 publicada en mayo pasado- las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.