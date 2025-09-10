Prepagas continúan sin publicar los precios de todos los planes: "Tener acceso a esa información es clave"
Fiorella Bianchi, abogada especialista en salud, habló con minutouno.com sobre la falta de información en la web de la Superintendencia de Salud sobre aumentos en la medicina privada, tal cual se estableció desde el pasado mes.
De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de medicina prepaga deben informar mes a mes sus actualizaciones en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud, mostrando el precio de los planes para que los usuarios puedan consultarlos de manera más rápida y sencilla, algo que no sucede.
En diálogo con minutouno.com, Fiorella Bianchi, abogada especialista en salud, dio más detalles sobre esta obligación de las prepagas de publicar los aumentos de sus cuotas y cómo afecta a los usuarios.
“Que los usuarios puedan tener acceso a esa información es clave. Sin embargo, esta medida ya había sido implementada y los precios tenían una desactualización de 6 meses. Ahora nuevamente los últimos valores, en lugar de ser los del mes en curso, son los de julio”, explica Fiorella Bianchi.
Además, añade: “Con lo cual si la Superintendencia de Salud no presiona a las prepagas para que se actualice la información todos los meses, no va a ser útil ya que va a estar desactualizado como sigue pasando desde el año pasado“.
Aumentos de las principales prepagas
De cara al próximo mes, varias empresas ya comenzaron a informar cuáles serán los incrementos que planean aplicar. Entre las compañías que estiman los mayores aumentos se destacan Galeno, OSDE y Swiss Medical.
El resto de las prepagas se mantiene en una línea similar, después de los incrementos aplicados entre el cuarto y el sexto mes del año, duplicando o incluso triplicando el porcentaje actual de suba.
Estas nuevas medidas buscan redefinir la relación entre las empresas de medicina prepaga, los usuarios y el Estado. La publicación anticipada de los aumentos en la web oficial y la obligación de transparentar los criterios de fijación de precios se implementaron con el objetivo de fortalecer el acceso a la información para los beneficiarios del sistema.
¿Qué información debieron presentar?
No se trata de un mero trámite. Según lo establecido, las entidades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 26.682 deben entregar: el texto completo de la comunicación que dirigen a los usuarios para informar el aumento, el porcentaje de variación que aplicarán y el nuevo valor de la cuota mensual discriminado por plan, franja etaria y zona geográfica, el cuadro tarifario vigente y el detalle de los copagos por prestación, si correspondiera.
“Un dato fundamental a tener en cuenta, es que los únicos que pueden cambiarse libremente de una prepaga a otra, son los jóvenes sanos, que sí, pueden buscar cuál es la prepagada con mejores planes y más económicos”, destaca Bianchi. Y agrega: ”En cambio, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, no tienen esa posibilidad, porque cambiarse de prepaga implica pagar aún más en concepto de edad y de enfermedades preexistentes”.
