Prepagas continúan sin publicar los precios de todos los planes: "Tener acceso a esa información es clave"

Aumentos de las principales prepagas

obras sociales prepagas

De cara al próximo mes, varias empresas ya comenzaron a informar cuáles serán los incrementos que planean aplicar. Entre las compañías que estiman los mayores aumentos se destacan Galeno, OSDE y Swiss Medical.

El resto de las prepagas se mantiene en una línea similar, después de los incrementos aplicados entre el cuarto y el sexto mes del año, duplicando o incluso triplicando el porcentaje actual de suba.

Estas nuevas medidas buscan redefinir la relación entre las empresas de medicina prepaga, los usuarios y el Estado. La publicación anticipada de los aumentos en la web oficial y la obligación de transparentar los criterios de fijación de precios se implementaron con el objetivo de fortalecer el acceso a la información para los beneficiarios del sistema.

¿Qué información debieron presentar?

No se trata de un mero trámite. Según lo establecido, las entidades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 26.682 deben entregar: el texto completo de la comunicación que dirigen a los usuarios para informar el aumento, el porcentaje de variación que aplicarán y el nuevo valor de la cuota mensual discriminado por plan, franja etaria y zona geográfica, el cuadro tarifario vigente y el detalle de los copagos por prestación, si correspondiera.

“Un dato fundamental a tener en cuenta, es que los únicos que pueden cambiarse libremente de una prepaga a otra, son los jóvenes sanos, que sí, pueden buscar cuál es la prepagada con mejores planes y más económicos”, destaca Bianchi. Y agrega: ”En cambio, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, no tienen esa posibilidad, porque cambiarse de prepaga implica pagar aún más en concepto de edad y de enfermedades preexistentes”.