Consumo en caída: casi la mitad de las PyMEs informó una fuerte caída de sus ventas en el último trimestre

“Cuando la incertidumbre aumenta, es lógico que una empresa revise sus planes de inversión. Pero frenar todo por igual puede ser tan riesgoso como avanzar sin evaluar el impacto. La clave es distinguir qué proyecto mejora la eficiencia, reduce costos o protege una parte importante del negocio, y cuál puede esperar”, explicó Natalia Lomolino, directora de Confiance Innovation Holding Group.

Consumo en baja

En la misma línea, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó este lunes que en septiembre las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) crecieron 0,3% interanual pero bajaron 1,2% en comparación con el mes previo. De esta manera el consumo acumula una caída del 2,1% en lo que va del año. El dato marca el segundo avance del año, que se suma al de junio (0,9%), cuando se cortó con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025 (+3,7%), que luego fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que "el comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor”.

Asimismo, explicaron que “el freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas”.

En este marco, la entidad señaló: “Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura”.