Consumo en caída: casi la mitad de las PyMEs informó una fuerte caída de sus ventas en el último trimestre
Enancado en el derrumbe del consumo, el informe advierte que 8 de cada 10 PyMEs no planea realizar inversiones en el próximo semestre.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten, en una cada vez mayor soledad, que "el consumo en la Argentina vuela". Sin embargo todas las estadísticas se encargan en desmentirlos a cada paso. A pesar de ello buscan nuevas, originales y cada vez más rebuscadas formas de sostener un relato que se está desarmando por completo.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) dio a conocer este viernes el último Radar PyME que da cuenta del fuerte impacto del derrumde del consumo que en la Casa Rosada insisten en negar.
De acuerdo con el último informe de ENAC el 46,7% de las PyMEs relevadas informó una fuerte caída de sus ventas en volumen durante el ultimo trimestre al tiempo que la utilización promedio de la capacidad instalada cayó al 54,6%.
Frente a este escenario, el 61,6% de los empresarios encuestados consideró que la situación económica del país los próximos meses empeorará. Una valoración diametralmente distinta del famoso "mejor semestre de la historia" prometido por Caputo.
Así planetado el panorama, el 80,8% de las pymes no prevé realizar inversiones adicionales en los próximos 6 emes y apenas el 19,2% de ellas planea hacerlas.
“Cuando la incertidumbre aumenta, es lógico que una empresa revise sus planes de inversión. Pero frenar todo por igual puede ser tan riesgoso como avanzar sin evaluar el impacto. La clave es distinguir qué proyecto mejora la eficiencia, reduce costos o protege una parte importante del negocio, y cuál puede esperar”, explicó Natalia Lomolino, directora de Confiance Innovation Holding Group.
Consumo en baja
En la misma línea, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó este lunes que en septiembre las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) crecieron 0,3% interanual pero bajaron 1,2% en comparación con el mes previo. De esta manera el consumo acumula una caída del 2,1% en lo que va del año. El dato marca el segundo avance del año, que se suma al de junio (0,9%), cuando se cortó con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025 (+3,7%), que luego fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.
Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que "el comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor”.
Asimismo, explicaron que “el freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas”.
En este marco, la entidad señaló: “Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura”.
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