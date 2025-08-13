Salarios registrados empatan con la inflación en junio, según Indec

No obstante, cuando se evalúa el desempeño desde el inicio del gobierno de Milei, la situación de los salarios públicos muestra un panorama mucho más complejo. La administración implementó políticas que afectaron directamente a los denominados "ñoquis", y en consecuencia los sueldos estatales sufrieron una caída del 14,3% en poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Por su parte, los trabajadores del sector privado también registran una merma real, aunque más moderada, con una baja del 0,6% en lo que va de la gestión, lo que evidencia que, a pesar de las diferencias sectoriales, el conjunto de los trabajadores enfrenta un contexto inflacionario que erosiona los ingresos y desafía la recuperación del poder de compra en el corto y mediano plazo.