Anuncian aumento del 7,5% en salarios de docentes y trabajadores de universidades nacionales

Al margen del anuncio del Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de julio de 2025 fue del 1,9%, y que el índice acumulado en lo que va del año se ubicó en 15,1%, lo que deja corta la recomposición del 7,5%.

Pulseada por las universidades en el Congreso

A principios de agosto los bloques opositores en la Cámara de Diputados solicitaron una sesión especial a fin de tratar un conjunto de iniciativas resistidos por el Gobierno, como el financiamiento de las universidades nacionales y del Hospital Garraham, o los proyectos vinculados al impuesto a los combustibles y a los ATN.

La agenda legislativa incluyó la derogación de varios DNU, como los que reforman el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, o el que establece la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.