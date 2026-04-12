El desgarrador llanto de Belén Francese por Ángel López: "No puede pasar, es el límite de todo"
La actriz Belén Francese se quebró en vivo en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de la muerte del pequeño Ángel López en Comodoro Rivadavia.
Belén Francese, no logró contener la enorme angustia y rompió en llanto durante el clásico programa nocturno. La mediática se mostró visiblemente afectada al referirse a la dolorosa tragedia que conmocionó al país en los últimos días: la muerte de Ángel López, un niño de apenas cuatro años en el sur argentino.
El dolor de la actriz por el crimen en Comodoro Rivadavia
Durante su participación en la histórica "mesaza", la modelo aprovechó el espacio televisivo para cuestionar duramente el accionar del Estado y de la Justicia frente a la extrema vulnerabilidad de los menores. "Algo que me preocupa mucho es que no hay protección en las infancias. Esta semana murió un niño de 4 años y no puedo terminar de leer las noticias", confesó con la voz quebrada.
Lejos de quedarse callada, apuntó contra las recurrentes fallas del sistema y exigió respuestas urgentes para que estos hechos no vuelvan a repetirse. "¿Qué hace el gobierno o la ley con esto? Porque no puede morir un niño bajo ningún punto de vista, no es un tema de debate", sentenció firmemente la mediática.
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El desesperado ruego a las autoridades
A flor de piel y sin poder detener las lágrimas, la invitada de Mirtha Legrand miró a las cámaras y lanzó un ruego directo a los funcionarios políticos y judiciales responsables de garantizar los derechos infantiles.
"Yo pido por favor a las autoridades que evalúen cómo llega a vivir un niño una situación tan atroz. Es una barbaridad. No puede pasar, es el límite de todo. Los niños son el tesoro más preciado que tenemos y me angustia mucho ver esto, es abominable", expresó en pleno llanto.
Para finalizar su conmovedor y aplaudido descargo, enfatizó la urgente necesidad de reformar de raíz los protocolos vigentes: "Hay un sistema totalmente roto y que hace las cosas mal, porque esto podría haber sido evitado si fueran escuchados".
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