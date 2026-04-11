Comodoro Rivadavia: el abogado del papá de Ángel aseguró que el nene de 4 años fue "asesinado"

El niño fue hallado sin signos vitales por profesionales de la salud en su casa de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y trasladado a un hospital, donde finalmente se confirmó su deceso.

Altamirano, en declaraciones públicas recientes, sostuvo: “No maté a mi hijo” y agregó: “Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar al baño y vimos que ya se había hecho pis y le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida”, continuó, y relató que salieron a la calle gritando con el niño en brazos, pero que al llegar al hospital le informaron que “tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”.

Habló la madrina de Ángel

La madrina de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia bajo circunstancias que se investigan, dio este sábado detalles del vínculo que observó entre el niño cuando era un bebé y sus padres.

“A Ángel lo conocimos cuando tenía cinco meses y lo que nosotros observábamos era que la pareja estaba en discordia todo el tiempo”, comenzó a explicar Caterina a C5N.

La madrina de Ángel se encargó de destacar que ella y su pareja velaban por el bienestar del menor y subrayó que el niño “se sentía más seguro con el papá”.

“Siempre procuramos que Ángel estuviera bien y veíamos que el nene se tranquilizaba con el papá, mientras que con la mamá hacía berrinches. Con el padre se reía y con la madre se alteraba”, subrayó Caterina.

Video: el testimonio de la madrina de Ángel en Comodoro Rivadavia

madrina angel comodoro

Comodoro Rivadavia marchó por Ángel: "Con los niños no"

El país entero se encuentra conmocionado con el doloroso fallecimiento de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que ingresó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el pasado domingo por la mañana y murió horas después de un paro cardiorrespiratorio.

En este contexto, una multitudinaria movilización se concentró en el centro de Comodoro Rivadavia el viernes a la noche. Familiares de víctimas y vecinos se reunieron para reclamar justicia por Ángel y otros casos que siguen sin resolución.

marcha angel1

La convocatoria comenzó en la plaza de la Escuela N.º 83, donde desde temprano comenzaron a llegar familias portando globos blancos, pancartas y banderas, en un clima cargado de emoción, tristeza e indignación.

Con pancartas, fotos del menor y velas, los manifestantes pidieron "justicia" una y otra vez, no solo por la muerte de Ángel, sino también por las de Valeria Schwab y Diego Serón, otros casos que habían conmocionado recientemente a esa ciudad.

Lorena Andrade, madrastra del menor fallecido, denunció que el menor "murió al cuidado de esas personas", en referencia a su madre biológica -Mariela Altamirano- y su pareja.

Está a la vista, la madre pidió que le entreguen el cuerpo sin la autopsia. Le dije que era una asesina". remarcó la mujer, en declaraciones a la prensa.

Tanto Altamirano como su pareja, Maicon González, aparecen como los principales sospechosos por la muerte del chico, a consecuencia de un serie de traumatismos, aunque su madre aseveró que el menor se descompensó y falleció poco después.

El menor estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, quien formó pareja con Andrade, aunque por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se inició un proceso de revinculación con Altamirano, pese a que ésta lo había abandonado cuando apenas tenía un año.