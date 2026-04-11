La íntima pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Baby Etchecopar

La defensa en la mesaza

Lejos de esquivar el compromiso ante las cámaras, la periodista tomó la palabra y no dudó un segundo en respaldar a su excompañero de trabajo frente a la siempre incisiva y atenta mirada de la conductora.

"Puedo responder porque trabajé con él en varios lugares. Es un tipo muy respetuoso. La realidad es que siempre fue así en el mundo laboral", sentenció Brey, aportando calma a la mesa y desestimando cualquier tipo de rumor.

Finalmente, para dar por cerrado el tema y dejar en claro su actual situación sentimental, Baby Etchecopar concluyó su intervención con una profunda y romántica declaración: "Desde que estoy con mi mujer me siento muy bien y feliz".