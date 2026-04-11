La íntima pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Baby Etchecopar
En una nueva y picante "mesaza", Mirtha Legrand incomodó a Baby Etchecopar al indagar sobre su vida privada. Una invitada tuvo que salir a defenderlo.
Fiel a su estilo directo y sin ningún tipo de filtros, Mirtha Legrand protagonizó un momento de mucha tensión televisiva durante su clásico programa nocturno. La histórica conductora sorprendió al periodista Baby Etchecopar con una pregunta muy íntima sobre su vida amorosa que lo dejó visiblemente incómodo frente a todos.
El dardo de Mirtha Legrand a Baby Etchecopar
Durante la fluida charla que se daba en la mesa de La noche de Mirtha, la emblemática presentadora frenó en seco la conversación y le consultó sin ningún tipo de rodeos al actor: "¿Sos mujeriego vos?".
La imprevista consulta descolocó por completo al mediático, quien rápidamente, y de forma tajante, negó esa fama. Al sentirse arrinconado por la diva, buscó refugio en otra de las comensales presentes para que validara su postura.
Para lograr salir del sorpresivo momento, Etchecopar recurrió a la panelista Mariana Brey, apelando a los años que compartieron trabajando juntos en los medios de comunicación. "Trabajó conmigo toda la vida, ella puede responder por mí", lanzó el periodista intentando limpiar su imagen en pleno aire de eltrece.
IMPORTANTE: VIDEO: así fue el debut de Carolina Papaleo como conductora de TVR con Juan Di Natale y Gerardo Romano
La defensa en la mesaza
Lejos de esquivar el compromiso ante las cámaras, la periodista tomó la palabra y no dudó un segundo en respaldar a su excompañero de trabajo frente a la siempre incisiva y atenta mirada de la conductora.
"Puedo responder porque trabajé con él en varios lugares. Es un tipo muy respetuoso. La realidad es que siempre fue así en el mundo laboral", sentenció Brey, aportando calma a la mesa y desestimando cualquier tipo de rumor.
Finalmente, para dar por cerrado el tema y dejar en claro su actual situación sentimental, Baby Etchecopar concluyó su intervención con una profunda y romántica declaración: "Desde que estoy con mi mujer me siento muy bien y feliz".
Te puede interesar
Dejá tu comentario