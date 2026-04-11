Fin del misterio: dónde está Andrea del Boca

En tanto, Daniel Ambrosino dio a conocer quién podría sumarse al reality en reemplazo de la actriz: “Se está negociando que quien ingrese en lugar de la actriz sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”, señaló.

Según detallaron, ya existieron contactos entre la producción del ciclo y la joven, quien analiza la propuesta por estas horas. “Quiere estar segura en caso de aceptar”, agregó Lussich.

Quién se va este lunes de la casa de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

La cuenta regresiva para una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada se vive con máxima tensión. A medida que se acerca el momento decisivo, los participantes sienten el peso de la nominación, mientras que afuera el público analiza cada movimiento y define su voto en una instancia que promete ser muy reñida.

En esta oportunidad, la placa negativa dejó a varios jugadores en la cuerda floja. Brian, Manuel, Nazareno, Pincoya, Lola, Daniela, Titi, La Maciel quedaron entre los más votados en los últimos días, configurando un escenario abierto donde cualquier resultado es posible.

Cada uno de los nominados llega con su propio recorrido dentro del juego: alianzas, estrategias y conflictos recientes que podrían inclinar la balanza. En este tramo del reality, cualquier detalle puede ser determinante a la hora de captar o perder el apoyo del público.

Mientras tanto, las redes sociales vuelven a posicionarse como un espacio clave para anticipar tendencias. Allí, los fanáticos debaten, militan por sus favoritos y también siguen de cerca a quienes suelen lanzar predicciones sobre lo que puede ocurrir en la gala.

Qué dice el boca de urna de Pabloschi

Uno de los nombres que volvió a cobrar relevancia es el de Pabloschi, conocido por compartir sus “bocas de urna” basadas en encuestas y movimientos digitales. Sus análisis, que suelen viralizarse rápidamente en X, comenzaron a instalar una posible dirección en la votación.

Si bien el resultado final se conocerá recién en vivo, sus últimos sondeos ya apuntan a uno de los participantes como el principal apuntado por el público. De confirmarse esa tendencia, la gala podría tener un desenlace que no pasará desapercibido para nadie.

"Por ahora va primero Brian… rompen todo", escribió dando a entender que este lunes el ex futbolista podría ser el eliminado.

Aunque todavía quedan unos días más de votación y todo puede pasar de cara al lunes. Mientras tanto, el público sigue expectante y analizando quién será el que abandone la casa.