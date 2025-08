A qué hora ver hoy martes La Voz Argentina y cómo sigue el programa

Inédita situación en La Voz Argentina: dos coaches quisieron "robar" a un participante

Este lunes, La Voz Argentina tuvo todo tipo de emociones: de una doble eliminación a una disputa entre jurados por un participante. El episodio lo protagonizó Martín Guerrero, que se enfrentó en la batalla contra Leandro Romano y los dos dejaron a todos sorprendidos con su presentación.

Los participantes del Team Soledad interpretaron “Libre” , de Nino Bravo, y Martín recibió muchos elogios por su manera de plantarse en el escenario y mirar hacia el horizonte con mucho sentimiento. "Bueno, estaba añorando la libertad. La canción habla de eso, un chico cuya libertad se ve coartada por cosas de la vida", explicó el cantante nacido en Ecuador.

En el momento de las devoluciones, Lali Espósito señaló que Martín “lo cantó para afuera” mientras que Leandro “se lo cantó a él mismo”. Más tarde, Juliana Gattas dijo que “la alquimia fue linda” y que se “logró una combinación perfecta”.

Después de escuchar las opiniones de los coaches, llegó el turno de Soledad, que aseguró que} Martín tiene “perfección” sobre el escenario, aunque la canción “le quedó cómoda”. “Con Leandro me pasó que lo sentí cantando algo romántico cuando la canción no es eso, no lo sentí metido en la historia tan dura que tiene” , consigna.

Ante esto, la cantante confesó que se siente muy atraída por la voz de Leandro , motivo por el cual lo eligió. “Voy a darle una oportunidad a Leandro, sé que puede hacerlo mejor” , comunicó.

En medio de un clima triste, el participante estaba comenzando a despedirse, cuando inesperadamente el Team Miranda! apretó el botón para robarlo y quedarse con él. En ese momento, todo fue alegría sin saber lo que ocurriría segundos después: Luck Ra también lo quiso sumar a su equipo y todos quedaron sorprendidos.

“No te me vayas tan fácil”, le dijo el cordobés a Martín, que estaba descolocado y sin entender lo que estaba pasando. “Estoy tratando de comprender” , declaró el participante.

Ante tanto desconcierto, Nicolás Occhiato procedió a explicar la situación y preguntó por qué querían tenerlo al cantante eliminado del Team Soledad. “No puedo dejar que se vaya una persona que se fue a una esquina del ring para convertirlo en el Titanic cantando Libre ”, le dijo Juliana a Martín.

"Yo quiero que estés en un barco, un auto, una paracaídas, que hagamos muchas cosas juntos. Siento que me falta una estrella que puede convertir un lugar en lo que sea estando ahí parado", expresó el cordobés.

Después de tanta incertidumbre, Martín eligió seguir su camino en la competencia con el Team Miranda!. Tras bambalinas, declaró en compañía de Leandro que “lo lindo es que hayan quedado los dos”.