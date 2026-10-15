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Abel Pintos se llevó el oro en los Martín Fierro de Música 2026: uno por uno, todos los ganadores

Espectáculos

Se trató de la la primera edición de los Martín Fierro de Música y contó con la presencia de grandes figuras nacionales. Los detalles.

Abel Pintos se llevó el oro en los Martín Fierro de Música 2026

Abel Pintos se llevó el oro en los Martín Fierro de Música 2026

La industria musical nacional tuvo una jornada sin precedentes. Este miércoles se llevó a cabo la entrega inaugural de los Martín Fierro de la Música 2026, que lo tuvo a Abel Pintos como el gran ganador de la noche al llevarse el ansiado Oro.

El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contó con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve.

La fiesta, además, reunió a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

En tanto, la conducción de la noche estuvo bajo la responsabilidad de Hernán Drago y Edith Hermida.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026

Martín Fierro de Oro: Abel Pintos

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano

  • L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil

Mejor Productor/a Musical.

  • Big One

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual

  • Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Dalila

Mejor Grupo/Banda:

  • Turf

Mejor Artista de Tango

  • Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico

  • Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina

  • Candu Domínguez

Mejor Artista DJ

  • Javier Zuker

Mejor Artista Pop

  • Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto

  • Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil

  • El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico

  • Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV

  • LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Charly García

Mejor Álbum:

  • María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración:

  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto:

  • Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino:

  • Abel Pintos

Mejor Artista Femenina:

  • María Becerra

Mejor Canción:

  • Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

Lista de nominados Martín Fierro música 2026

Mejor Canción:

  • Cazzu — "Con otra"

  • Maria Becerra y Paulo Londra — "Ramen para dos"

  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — "Tu jardín con enanitos"

  • Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"

Mejor Álbum:

  • Milo J — "La vida era más corta"

  • Maria Becerra — "Quimera"

  • Cazzu — "Latinaje"

  • Ca7riel y Paco Amoroso — "Papota"

  • Lali — "Cuando el demonio llama"

Mejor Colaboración:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — "Flashbacks / Crossover #9"

  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — "Puñaladas"

  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — "Colocartelo Remix"

  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — "La Peligrosa"

  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — "Blackout"

  • Turf & Lali — "Loco un poco"

Mejor Artista Femenina:

  • Maria Becerra

  • Ángela Leiva

  • Tini

  • Lali

  • Cazzu

  • Natalie Pérez

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

  • Fito Páez

  • Dante Spinetta

  • Coti Sorokin

  • Milo J

  • Axel

  • Abel Pintos

  • Emanero

  • Dillom

Mejor Grupo/Banda:

  • Babasónicos

  • Divididos

  • Los Pericos

  • Turf

  • Airbag

  • El Mató a un policía motorizado

  • Tan Biónica

  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

  • Simón Aguirre

  • Lázaro Caballero

  • Max Carra

  • Roze

  • Ramma

  • Joaco Burgos

  • Camionero

  • Luciano Creiner

  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina:

  • More con Flow

  • Valentina Márquez

  • Juana Rozas

  • 143Leti

  • Mery Granados

  • Valentina Olguín

  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop:

  • Tini

  • Lali

  • Emilia

  • Tiago PZK

  • Maria Becerra

  • Zoe Gotusso

  • Yami Safdie

  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

  • Babasónicos

  • El Plan de la Mariposa

  • Fito Páez

  • Los Piojos

  • Charly García

  • Andrés Calamaro

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

  • Dante Spinetta

  • Trueno

  • J Rei

  • Duki

  • L-Gante

  • Nicki Nicole

  • Milo J

Mejor Artista Folclórico:

  • Soledad Pastorutti

  • Abel Pintos

  • Luciano Pereyra

  • Los Nocheros

  • Destino San Javier

  • Coki Ramírez

  • Maggie Cullen

  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

  • Maria Becerra — "Quimera Show 360° en River"

  • La K’onga — "Cuartetour"

  • Lali — "Lali Tour 2025"

  • Airbag — "El Club de la Pelea"

  • Tini — "Futttura"

  • Q' Lokura — "Q' Lokura en vivo"

  • Emanero — "Emanero Tour 2025"

  • Un Poco de Ruido — "La Zapada Más Grande Del Mundo"

Mejor Productor/a Musical:

  • Mauro De Tommaso

  • BZRP

  • Nico Cotton

  • Big One

  • Evlay

  • Tatool

  • Tote

  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

  • Damas Gratis

  • Los Totora

  • La T y La M

  • Ráfaga

  • La K'onga

  • Q' Lokura

  • La Delio Valdez

  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino:

  • Rodrigo Tapari

  • Uriel Lozano

  • El Polaco

  • Ulises Bueno

  • Daniel Agostini

  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

  • Ángela Leiva

  • Dalila

  • Karina

  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango:

  • Guillermo Fernández

  • Caro Minella

  • Jorge Amicone

  • Jorge Vázquez

  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV:

  • "Morfi, Todos a la Mesa"

  • "LAM"

  • "Gran Hermano"

  • "Telenueve Noticiero"

Mejor Concepto Visual:

  • Maria Becerra

  • Lali

  • Tini

  • Emanero

  • Cazzu

  • Dillom

  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

  • Fernando Szereszevsky

  • Pocho Rocca

  • Artes Group

  • Natanael Real

  • Daniel Grinbank

  • Ana Poluyan

  • Maxi El Brother

  • Alberto Miguel

  • Marcelo FIgoli

  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

  • Ezequiel Arias

  • Sol Ortega

  • Hernán Cattaneo

  • Mariano Mellino

  • Victoria Engel

  • Carlos Alfonsín

  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

  • Saphirus

  • Molto

  • Kanji

  • Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

  • 0ostil

  • Victoria Why Not

  • Discip

  • Ana Helder

  • Jay De Lys

  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil:

  • Panam

  • Plim Plim

  • "Margarita"

  • Pau Pau

  • Topa

  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto:

  • Valentina Márquez

  • Ulises Bueno

  • Simón Aguirre

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