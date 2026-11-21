La primera edición de los Martín Fierro de Uruguay tuvo su noche inaugural con una ceremonia que repartió 33 estatuillas. Con la conducción de Maxi de la Cruz, Eliana Dide y Luis Alberto Carballo, el humorista y actor —recordado por su paso en el Bailando por un Sueño— se consagró como el gran triunfador al alzarse con el Martín Fierro de Oro, mientras que Natalia Oreiro recibió el Martín Fierro de Platino.