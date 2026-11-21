Martín Fierro de Uruguay: un ex participante de Bailando por un Sueño ganó el Oro y Natalia Oreiro el Platino
En la primera edición celebrada en Montevideo, Maxi de la Cruz se consagró como el gran ganador de la noche al obtener tres Martín Fierro.
La primera edición de los Martín Fierro de Uruguay tuvo su noche inaugural con una ceremonia que repartió 33 estatuillas. Con la conducción de Maxi de la Cruz, Eliana Dide y Luis Alberto Carballo, el humorista y actor —recordado por su paso en el Bailando por un Sueño— se consagró como el gran triunfador al alzarse con el Martín Fierro de Oro, mientras que Natalia Oreiro recibió el Martín Fierro de Platino.
Los grandes ganadores y los homenajes argentinos de la noche
Organizada por APTRA —encabezada por Luis Ventura— junto a la Cámara de Notables de Medios del Uruguay (Canomeu), la gala coronó a las principales figuras de ambas orillas y dedicó reconocimientos especiales a ciclos y artistas de la televisión argentina:
IMPORTANTE: De qué murió Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija
-
Maxi de la Cruz, el gran ganador: además de llevarse el Martín Fierro de Oro, obtuvo el premio a Mejor conducción masculina y celebró por los triunfos de dos ciclos que lidera en Canal 12: ¿Quién es la máscara? (Mejor reality/concurso) y La culpa es de Colón (Mejor programa humorístico).
Natalia Oreiro y el Platino: la actriz y cantante uruguaya fue distinguida con el Martín Fierro de Platino y destacó el puente cultural entre ambos países al asegurar que "el Martín Fierro es rioplatense".
Homenajes a figuras argentinas: la ceremonia entregó estatuillas honoríficas al programa LAM —recibida por Ángel de Brito— y a la humorista Fátima Florez (quien dedicó el reconocimiento a Carlos Perciavalle), además de homenajear la trayectoria del propio Carlos Perciavalle y de Sergio Puglia. También desfilaron por la alfombra roja figuras como Aníbal Pachano, Charlotte Caniggia y Sol Abraham.
Uno por uno, todos los ganadores en televisión, radio y streaming
La premiación contempló producciones emitidas entre 2023 y 2026 en los distintos formatos audiovisuales uruguayos:
-
Televisión: Telenoche (Mejor noticiero); Polideportivo (Mejor programa deportivo); Noelia Etcheverry (Mejor conducción femenina); Algo Contigo (Mejor magazine); Historias propias (Mejor interés general); Todas las voces (Mejor programa político); La Voz Uruguay (Mejor producción integral); Sonríe, te estamos grabando (Mejor entretenimiento); Polémica en el bar (Mejor programa de debate); Natalie Yoffe (Mejor panelista, por el debate de Gran Hermano Argentina en Canal 10); Celina Pereyra (Revelación); Nicolás González (Mejor cronista de exteriores); En la ruta (Mejor programa turístico); y Pasión de Carnaval (Mejor programa cultural).
Radio: Orlando Petinatti (Mejor conducción radial por Malos Pensamientos); Pablo Fabregat (Mejor labor humorística); 100% deporte (Mejor programa deportivo); Informativo Sarandí (Mejor programa informativo); y No toquen nada (Mejor programa de interés general).
Streaming y redes: Richard Galeano (Mejor conductor de streaming por Hacemos lo que podemos); Todo un tema de El Observador (Mejor programa de actualidad); Weno que pasó (Mejor interés general); Tuya y mía (Mejor programa deportivo); y Trimax Media (Mejor contenido digital en redes).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario