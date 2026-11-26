Todos los nominados a los Martín Fierro de la Salud 2026
Los premios distinguen iniciativas, proyectos, instituciones y trayectorias que realizan aportes significativos al cuidado de la salud y el bienestar.
Los Martín Fierro de la Salud dieron a conocer los nominados de su edición 2026. Se trata de una distinción que busca reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al cuidado de las personas y sus comunidades, impulsando iniciativas, proyectos y acciones que generan un impacto positivo en la salud.
Los premios ponen en valor tanto las trayectorias profesionales como el trabajo de instituciones, organizaciones, empresas, medios de comunicación y referentes que promueven la prevención, la educación, la investigación, la innovación y el acceso a la información sanitaria.
La convocatoria contó con una instancia inicial de presentación de postulaciones, abierta hasta el 10 de noviembre, durante la cual personas de todo el país pudieron presentar proyectos e iniciativas a través de un formulario oficial. Posteriormente, el jurado evaluó las propuestas y definió los prenominados, considerando aspectos como el propósito, la calidad, la innovación y el impacto de cada iniciativa.
El 20 de noviembre comenzó la etapa de participación del público, que pudo acompañar a sus candidatos mediante una votación habilitada a través de un enlace difundido por la organización. Este proceso finalizó con la publicación de las nominaciones definitivas, que quedaron conformadas en 21 categorías.
Todas las categorías y sus nominados
La edición 2026 reúne a instituciones públicas y privadas, profesionales de distintas especialidades, organizaciones sociales, investigadores, comunicadores y referentes del bienestar. A continuación, el listado completo de nominados:
- Acceso Equitativo a la Salud
Municipio de Escobar
Cardiología, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (Misiones)
División Enfermería, Secretaría Técnica, Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan
Fundación Favaloro
Ministerio de Salud de Neuquén
- Educación para la Salud
Uroclínica Mendoza / Fundación Uroclínica
BAPRO
Fundación ALCO Dr. Cormillot
Fundación Cáncer (FUCA)
Centro Rossi – Campaña Cáncer de Mama
Chequea tu Colon – Dr. Lisandro Pereyra
- Excelencia Académica en Salud
Diplomado en Longevidad y Medicina Regenerativa – Dr. Felice y Dra. Leinadó
Instituto Universitario CEMIC (IUC)
Posgrado en Medicina Funcional Integrativa – Universidad Nacional de Córdoba / Dra. Julieta Moras
Instituto Alexander Fleming
Universidad Favaloro
UCA
- Innovación
MotivIA
Hominis
RCTA
Traditum
- Excelencia en Atención y Gestión Sanitaria
OSDEPYM
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Rebiogral – Rehabilitar es acompañar
Municipio de Pilar
Municipio de Rosario
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
- Comunicación y Medios
Rocío Marengo – Murad – Exijo Clemencia
Dr. Tartaglione – Médicos de Familia – Canal 9
Daniela Lopilato – Pura Vida – Stream TVP
Guillermo Lobo – TN – Canal 13
No es tan difícil – Cocina y Bienestar – Canal 12 de Córdoba
Infobae – Salud
- Manos que Cuidan
Servicio de Voluntarias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Fundación Vivir
La Serenísima
Fundación Zaldívar + Fundación Macro
Banco Galicia + Fundación Trauma
Pan American Energy + FUNDASAMIN
- Empresas con Sentido
Kikis Ludoteca, Mi Propio Espacio
Danone
Sanatorio Güemes
Grupo L
L'Oréal
Helios Salud
- Capitales que Transforman
Gador
Adium
Casasco
AmCham Health
Roemmers
BASA
- Cobertura de Valor
Nefra Medical Care
Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)
Medifé
OSDE
Vittal Emergencia
- Trayectoria Profesional en Salud
Galeno Argentina
Hospital Universitario Fundación Favaloro
Login
Scienza
Hospital Materno Infantil de San Isidro
- Movimiento, Gestión Deportiva y Rehabilitación
Movesmarter Health & Instituto Alexander Fleming
Boca Juniors
Fundación Newell's Old Boys
Ministerio de Salud de Santiago del Estero
INECO
- Pacientes Protagonistas
Trombofilia y Trombosis Argentina, Asociación Civil
Movimiento Bailar la Vida (visibilizar la enfermedad de Parkinson)
Celeste Ianelli
DISFAM Argentina
Fundación de la Familia Policial – CABA
- Creadores de Bienestar
Dr. Daniel López Rosetti
Nara Ferragut
Hogar Pimpinela para la Niñez
Dr. Facundo Pereyra
Vir Busnelli
Gabriel Rolón
- Divulgación en Medicina Estética y Bienestar
Más que Estética, Ciencia y Criterio Médico – SAENI / Dra. Miranda
Doctoras TV
Dra. María José Pelli
Dra. Beatriz Elena Lezcano – Cirugía Estética
Dra. Nancy Fuentecilla – Odontología Estética
Dadatina (@soydadatina)
- Sección de Salud y Bienestar en Medios Digitales
Daniela Blanco – Infobae
Dolores Pasman – La Nación
Florencia Cunzolo – Clarín
Página 12
La Capital+ Rosario
El Destape
- Comunicadores en Salud
Valeria Román
Guillermo Lobo
Natalia Paratore
Florencia O'Keeffe
Florencia Ballarino
Alejandro Horvat
- Salud Mental y Adicciones
Municipio de Malvinas Argentinas
Cero Miligramos – Luzu TV junto a la Cruz Roja Argentina
Lic. Laura Riera – Fundación Nocka Munayki (Santiago del Estero)
Alcohólicos Anónimos Argentina
- Investigación Científica en Salud
Gabriel Rabinovich por CONICET
Roche y Fundación Garrahan
CAEME
Elea
FLENI – LATAM-FINGERS
- Influencia
Dra. Carla Orsini
Vanesa Bella
Delfina Ferro
Romina Pereiro
Naty Franzoni
Juli Puente
- Médicos Divulgadores
Dr. Daniel López Rosetti
Dr. Ramiro Heredia
Dr. Alberto Cormillot
Dr. Jorge Tartaglione
Dr. Nelson Castro
Dra. Maritchu Seitum
La ceremonia de premiación
La entrega de los Martín Fierro de la Salud 2026 se realizará el 1 de diciembre de 2026, en una ceremonia que reunirá a los nominados y a referentes del ámbito sanitario, científico, institucional y de la comunicación.
Además, se podrá seguir la previa y la cobertura de la alfombra azul a través de la transmisión especial de Somos Murad, disponible en YouTube, con entrevistas, protagonistas y todos los detalles de una noche dedicada a reconocer el compromiso con la salud y el bienestar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario