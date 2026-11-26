Acceso Equitativo a la Salud

Municipio de Escobar

Cardiología, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (Misiones)

División Enfermería, Secretaría Técnica, Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan

Fundación Favaloro

Ministerio de Salud de Neuquén

Educación para la Salud

Uroclínica Mendoza / Fundación Uroclínica

BAPRO

Fundación ALCO Dr. Cormillot

Fundación Cáncer (FUCA)

Centro Rossi – Campaña Cáncer de Mama

Chequea tu Colon – Dr. Lisandro Pereyra

Excelencia Académica en Salud

Diplomado en Longevidad y Medicina Regenerativa – Dr. Felice y Dra. Leinadó

Instituto Universitario CEMIC (IUC)

Posgrado en Medicina Funcional Integrativa – Universidad Nacional de Córdoba / Dra. Julieta Moras

Instituto Alexander Fleming

Universidad Favaloro

UCA

Innovación

MotivIA

Hominis

RCTA

Traditum

Excelencia en Atención y Gestión Sanitaria

OSDEPYM

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Rebiogral – Rehabilitar es acompañar

Municipio de Pilar

Municipio de Rosario

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Comunicación y Medios

Rocío Marengo – Murad – Exijo Clemencia

Dr. Tartaglione – Médicos de Familia – Canal 9

Daniela Lopilato – Pura Vida – Stream TVP

Guillermo Lobo – TN – Canal 13

No es tan difícil – Cocina y Bienestar – Canal 12 de Córdoba

Infobae – Salud

Manos que Cuidan

Servicio de Voluntarias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Fundación Vivir

La Serenísima

Fundación Zaldívar + Fundación Macro

Banco Galicia + Fundación Trauma

Pan American Energy + FUNDASAMIN

Empresas con Sentido

Kikis Ludoteca, Mi Propio Espacio

Danone

Sanatorio Güemes

Grupo L

L'Oréal

Helios Salud

Capitales que Transforman

Gador

Adium

Casasco

AmCham Health

Roemmers

BASA

Cobertura de Valor

Nefra Medical Care

Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)

Medifé

OSDE

Vittal Emergencia

Trayectoria Profesional en Salud

Galeno Argentina

Hospital Universitario Fundación Favaloro

Login

Scienza

Hospital Materno Infantil de San Isidro

Movimiento, Gestión Deportiva y Rehabilitación

Movesmarter Health & Instituto Alexander Fleming

Boca Juniors

Fundación Newell's Old Boys

Ministerio de Salud de Santiago del Estero

INECO

Pacientes Protagonistas

Trombofilia y Trombosis Argentina, Asociación Civil

Movimiento Bailar la Vida (visibilizar la enfermedad de Parkinson)

Celeste Ianelli

DISFAM Argentina

Fundación de la Familia Policial – CABA

Creadores de Bienestar

Dr. Daniel López Rosetti

Nara Ferragut

Hogar Pimpinela para la Niñez

Dr. Facundo Pereyra

Vir Busnelli

Gabriel Rolón

Divulgación en Medicina Estética y Bienestar

Más que Estética, Ciencia y Criterio Médico – SAENI / Dra. Miranda

Doctoras TV

Dra. María José Pelli

Dra. Beatriz Elena Lezcano – Cirugía Estética

Dra. Nancy Fuentecilla – Odontología Estética

Dadatina (@soydadatina)

Sección de Salud y Bienestar en Medios Digitales

Daniela Blanco – Infobae

Dolores Pasman – La Nación

Florencia Cunzolo – Clarín

Página 12

La Capital+ Rosario

El Destape

Comunicadores en Salud

Valeria Román

Guillermo Lobo

Natalia Paratore

Florencia O'Keeffe

Florencia Ballarino

Alejandro Horvat

Salud Mental y Adicciones

Municipio de Malvinas Argentinas

Cero Miligramos – Luzu TV junto a la Cruz Roja Argentina

Lic. Laura Riera – Fundación Nocka Munayki (Santiago del Estero)

Alcohólicos Anónimos Argentina

Investigación Científica en Salud

Gabriel Rabinovich por CONICET

Roche y Fundación Garrahan

CAEME

Elea

FLENI – LATAM-FINGERS

Influencia

Dra. Carla Orsini

Vanesa Bella

Delfina Ferro

Romina Pereiro

Naty Franzoni

Juli Puente

Médicos Divulgadores

Dr. Daniel López Rosetti

Dr. Ramiro Heredia

Dr. Alberto Cormillot

Dr. Jorge Tartaglione

Dr. Nelson Castro

Dra. Maritchu Seitum

La ceremonia de premiación

La entrega de los Martín Fierro de la Salud 2026 se realizará el 1 de diciembre de 2026, en una ceremonia que reunirá a los nominados y a referentes del ámbito sanitario, científico, institucional y de la comunicación.

Además, se podrá seguir la previa y la cobertura de la alfombra azul a través de la transmisión especial de Somos Murad, disponible en YouTube, con entrevistas, protagonistas y todos los detalles de una noche dedicada a reconocer el compromiso con la salud y el bienestar.