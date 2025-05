Alejandra Maglietti reveló el drama que atraviesa en el sexto mes de embarazo

Alejandra Maglietti.jpg

En su espacio radial, donde comparte micrófono con la carismática Lizy Tagliani, Alejandra abrió su corazón y detalló los malestares físicos que la aquejan en estos días. Su relato conmovió a los oyentes, que se mostraron atentos a la situación de la panelista.

“Me duele la costilla, la espalda. Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada que tiene como una forma especial", comentó Maglietti, describiendo cómo la tecnología y las redes sociales la ayudaron a encontrar una posible solución.

En relación a esos dolores tan intensos, explicó con precisión: “Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”. La dificultad para encontrar una postura cómoda y el desgaste físico se evidencian en sus palabras.

Finalmente, Alejandra compartió el truco casero que implementó para mitigar el dolor: "Me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”. Esta ingeniosa solución refleja el esfuerzo diario que implica para ella transitar este embarazo con la mayor comodidad posible.