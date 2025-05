El Chato Prada rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de Lourdes Sánchez: "No estoy..."

Los rumores cobraron fuerza tras la aparición de Prada en el festejo por los 10 años de LAM, donde se lo vio sin la compañía de Lourdes Sánchez y haciendo chistes sobre la supuesta ruptura. Según relató Marcela Tauro, el productor comentó: “Uy, otra vez están preguntando si estoy separado. No estoy separado”.

chato prada

En conversación con Ángel de Brito en Bondi, Chato aclaró que está al tanto de todas las personas con las que Lourdes se relaciona profesionalmente y dejó en evidencia que entre ellos todo sigue bien. “No me enoja lo que dicen, pero me parece mucho. Toda esta movida que hizo Lourdes allá (en Tulum) significa laburo”, expresó, restando importancia a las especulaciones.

En cuanto a la versión del supuesto casamiento en México, Prada fue contundente: “Lo del casamiento es too much”, dijo con ironía, respondiendo al comentario de De Brito, quien en tono jocoso le reclamó: “No nos invitó”. A lo que Chato replicó: “No me invitó ni a mí”.

Finalmente, Prada confesó que lo único que realmente le preocupa de todo este escándalo es el impacto que podría tener en su hijo Valentín, de 8 años. “Esto me molesta un poco por Valentín. Él pregunta y te rompe un poco las pelotas”, concluyó el productor, dejando claro que, pese a los rumores, su familia sigue unida.

chato prada