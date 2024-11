Alejandro "Huevo" Müller habló tras el violento robo que sufrió: qué dijo

Mientras se veían al aire del programa las imágenes, Alejandro manifestó qué, "el auto que pasó por la calle fue circunstancial, pasó por ahí, casi me lleva por delante porque caí en medio de la calle, y ese fue el auto que empezó el rali con los delincuentes, luego se sumó otro auto, después otro y en un momento eran cuatro autos, y los vecinos que intervinieron, en un segundo se revolucionó el lugar"

"No se si el auto rojo fue el que derribó a la moto de baja cilindrada que se me cruzó a mi" lanzó en un tono medio confuso. Con respecto al paradero de su moto, dijo: "Todavía no se sabe nada, estaban investigando, hoy hable con el comisario del barrio" y a su vez, dejó en claro que jamás le pasó nada en Merlo, pero si en otros lugares.

"Dejo que la policía se haga cargo y que no me la rompan toda si aparece" fue lo que dijo con respecto a su moto de alta cilindrada. Mientras, que a modo de cierre, resaltó: "Si me vuelve a pasar, no reaccionaría así porque podria haber pasado cualquier cosa" y dejó un claro mensaje para la sociedad: "No recomiendo hacer lo que hice, me arrepiento totalmente"

Qué dijo Alejandro "Huevo" Müller habló tras el violento robo que sufrió

