La última declaración de Toti Ciliberto: "No podemos matar al humor"

El pedido de Toti Ciliberto con respecto al humor

Durante su conversación con Juan Etchegoyen, Ciliberto comenzó: "Bueno, más allá de la polémica, esta polémica que se ha suscitado con los programas de Poné a Francella y demás, lo que creo es que yo creo que todo es humor, humor que hay que entenderlo bien. Si se hiere alguna susceptibilidad, podemos adaptarlo el humor, podemos aggiornarlo si se quiere también".

EL ÚLTIMO TESTIMONIO DE TOTI CILIBERTO

Después de esto, el humorista comentó: "Lo que no podemos hacer, me parece, es matar al humor. Esto es lo que no podemos hacer. La gente necesita reírse y la gente que hace humor y comedia está encargada de eso". En ese sentido, Ciliberto cerró: "Bueno, debemos aggiornarlo, pero sí debemos hacer humor. Esto me parece".