Dramático robo a una familia en Wilde: casi se llevan a sus hijos

La pareja estacionó su auto Fiat Argos azul frente a su casa y, cuando estaban terminando de bajar sus pertenencias, apareció en escena un Chevrolet Spin de color negro que frenó su marcha justo al lado. Del vehículo bajaron tres delincuentes armados que le apuntaron a Leandro, el padre de la familia.

“Se me abalanzaron a punta de pistola, dos por delante y uno por detrás. Me quedé quieto y hoy me parece que fue la mejor decisión que tuve, porque estoy acá para contarlo. Cuando vi el arma sentí que me iba a morir de un disparo en el pecho”, relató este lunes la víctima en diálogo con América.

Mientras tanto Rocío, pareja de Leandro, estaba sobre la vereda con su hijo menor en brazos, pero dentro del auto todavía quedaba el mayor, que en ese momento se encontraba dormido en el asiento trasero.

La pareja comenzó a suplicarles a los asaltantes que los dejaran sacar a su hijo, pero los delincuentes no les hicieron caso y se subieron al auto. Ante esta desesperante situación, Leandro abrió la puerta izquierda de la parte trasera de su auto y liberó a su hijo.

“Fue un momento muy duro porque no podía sacarlo. Intentaba sacarle el cinturón y no podía, así que cuando se lo pude sacar mis piernas se aflojaron y quedé tendido en la calle, como se ve en el video”, describió Leandro en diálogo con TN.

Acto seguido, los ladrones escaparon en los dos autos, mientras que Leandro quedó con su hijo arrodillado sobre el asfalto en medio del shock.

“Si me movía o intentaba escapar no iba a ser el mejor resultado. Hice bien en quedarme quieto. Era perder el auto o perder la vida, aunque el auto me es muy importante porque mi nene más chiquito tiene varias discapacidades y lo uso para sus terapias”, explicó.

Hasta este lunes a la mañana la víctima no había recibido noticias sobre el paradero del auto, aunque la Policía le indicó que lo estaban buscando. El robo es investigado por el fiscal Elbio Laborde, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.