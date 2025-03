Despidieron los restos de Sofía, la beba atropellada por ladrones en Pablo Nogués

“Como todo el mundo, pido justicia y seguridad... ¿Qué voy a pedir? Quiero que me devuelvan a Sofía, pero no me la devuelve nadie. Quiero justicia”, expuso el hombre de 46 años y expresó: "¿Quién no vive con miedo con cómo están las cosas? El miedo siempre está, te matan por nada".

sofia beba asesinada pablo nogues

A la espera de un nuevo parte médico, Gabriel informó que su pareja Natalia continúa internada y en estado de coma, sin conocimiento sobre lo que sucedió: “Está inconsciente, la intervinieron dos veces y no sabe nada de lo que pasó con Sofía. Hay que ver cómo evoluciona, está en coma”, expresó en declaraciones radiales.

El hombre indicó por otro lado que no está al tanto de la detención de los dos sospechosos, una de las cuales se llevó a cabo el sábado en inmediaciones al estadio Monumental, donde el aprehendido se desempeñaba como "trapito": “Estoy en otro mundo, no veo tele, no vi nada”, comentó.

Desde la puerta del cementerio, pidió que los delincuentes "paguen por lo que hicieron".

El crimen de la beba en Pablo Nogués

detencion delincuente pablo nogues

El hecho ocurrió el viernes cuando tres delincuentes escapaban de la policía tras cometer una entradera en la zona de Ricardo Rojas, partido de Tigre. Allí los ladrones - armados con una pistola 9 milímetros robada en abril pasado en Brandsen - habían asaltado a una mujer de 40 años: se llevaron su Jeep Renegade, un cochecito de bebé y dos millones de pesos en efectivo.

Tras el robo, los delincuentes se dirigieron hasta Pablo Nogués, mientras eran perseguidos por un patrullero del COT de Tigre, con el que intercambiaron varios disparos.

En medio del tiroteo, un joven que pasaba con una moto recibió un disparo en el tobillo derecho.

Poco después, el ladrón que manejaba el Jeep perdió el control y, al llegar a la esquina de Curie y Morse, chocó contra un Fiat Punto - cuya conductora resultó ilesa - y volcó. En el impacto atropellaron a Natalia y a Sofía, quienes estaban en la vereda.

robo pablo nogues.png

Ambas fueron trasladadas a un hospital cercano, pero la beba falleció. La madre, en tanto, sufrió múltiples heridas de gravedad, incluyendo un traumatismo de cráneo severo, lesiones en el tórax y fracturas en la muñeca y el tobillo derecho.

Crimen en Pablo Nogués: qué declararon los detenidos

Cristian Barraza, de 25 años, fue detenido el sábado en los alrededores de la cancha de River el sábado, tras ser delatado ante la Policía Bonaerense.

Ante el fiscal José Amallo, Barraza prestó declaración indagatoria pero "dijo que no tenía nada que ver, que él estaba en otro lugar en el momento de la entradera y el atropello de madre e hija, cerca de donde ocurrieron los hechos, pero que no fue parte”, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Incluso, Barraza señaló con quiénes estaba como parte de su coartada. “Mucho no se le creyó, no se lo vio muy preocupado porque estaba detenido tampoco”, dijeron las fuentes.

Barraza tiene un antecedente por robo calificado ingresos por delitos relacionados a la Ley de Estupefacientes por consumo.

El otro sospechoso, Rodrigo Moreyra, de 35 años, fue detenido el mismo viernes. Había salido del penal de Campana hacía cinco meses tras cumplir una condena por robo.