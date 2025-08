Alerta en el show de Lali Espósito en San Juan por una amenaza de bomba

De acuerdo con el portal local Tiempo de San Juan, hay rumores de que la llamada anónima ingresó desde afuera de la provincia. En tanto, medios locales indicaban que el estadio estaba siendo evacuado, lo que ponía en dudas su realización.

amenaza bomba san juan

A través de sus redes sociales, Lali llevó calma a sus fans. "Al público de San Juan, por motivos de seguridad y que nos exceden, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos se resuelva lo antes posible, vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre", dice el mensaje que compartió la artista.

En tanto, el periodista Fede Flowers detalló que la cantante había sido resguardada en el hotel a la espera de la decisión final y con la firme intensión de realizar el espectáculo una vez que finalizara el operativo. "Me dicen del entorno de Lali que están revisando el predio en San Juan. Ella ya está en hotel resguardada y que en principio se retrasa dos horas el show, pero lo quieren hacer", precisó.

"Se hace" el recital de Lali Espósito: la confirmación oficial

"Es un trabajo organizado, se recibió un llamado, inmediatamente se hizo presente personal de bomberos, no se evacuó, sino que fue un trabajo sectorizado, se pidió al público que no se moviera y se revisó todo el edificio. Todo arrojó resultado negativo. Ya tenemos el número de teléfono. Ya sabemos. Estamos enviando los oficios a las compañías de teléfono. También vemos la geolocalización. Me animo a decir que por el tono de voz es sanjuanino. El show se hace", anunció uno de los fiscales.