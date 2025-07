Ángela Torres rompió el silencio sobre su distanciamiento con Lali Espósito: "No nos llevamos..."

Sin embargo, cuando volvieron a coincidir en "Esperanza Mía" dos años después, la situación ya no fue igual. "Teníamos mucho juntas y en esa novela tuvimos nuestras rispideces, no nos llevamos muy bien", reconoció. Aunque dejó en claro que "no pasó nada entre nosotras", explicó que simplemente dejaron de conectar como antes.

La incomodidad creció con los rumores y las especulaciones mediáticas

El problema, según sus palabras, fue lo que ocurrió después: “Al año siguiente me metí en ShowMatch y un día me preguntaron por Lali. A mí se me notó en la cara que no estaba todo bien y me torturaron durante todo un año, armando un beef inexistente", aseguró.

Desde entonces, cada vez que Lali visitaba el programa, las cámaras se enfocaban en la reacción de Ángela, amplificando una tensión que, según ella, no existía realmente. "Cuando llegaba, yo estaba incómoda porque estaban armando una cosa alrededor que no era real", dijo.

El tiempo hizo lo suyo, y hoy todo parece estar más que aclarado entre ellas. Ángela confirmó que volvieron a acercarse y a compartir momentos en la vida personal. “Hace un par de años que estamos reconectadas. El otro día estuve en su casa... Yo la quiero mucho, la admiro con todo mi corazón. Crecí viéndola, llamándola”, reveló.

Además, contó que su círculo íntimo también se entrecruza con el de Lali: “Ella está de novia con Pedro (Rosemblat), que es mi amigo, y se ve bastante con Ofe (Fernández), que es mi mejor amiga. De repente estamos compartiendo mundos y es lindo eso”. Así, sin escándalos ni enfrentamientos, Ángela desmontó años de versiones cruzadas y dio lugar a una etapa de reencuentro y afecto.